Slušaj vest

Prijave po novom Zakonu o upisu prava na nepokretnostima, koji se sprovodi pod sloganom "Konačno svoj na svome", počele su 8. decembra 2025. i biće otvorene do 8. februara 2026. Ovim propisom građanima Srbije se pruža mogućnost da svoje nelegalno izgrađene objekte upišu u katastar kroz znatno jednostavniji, brži i potpuno digitalizovan postupak, uz niže troškove nego ranije. Za podnošenje prijave potrebna su dva osnovna dokumenta, dokaz o sticanju (ugovor ili ostavinsko rešenje) i lična karta.

Advokat Nikola Premović za Biznis Kurir objašnjava da ovo nije klasična legalizacija, već način da objekti konačno uđu u pravni sistem, dok država istovremeno pooštrava kontrolu kako bi sprečila dalju bespravnu gradnju.

Međutim, u praksi se otvara niz pitanja, naročito kada su u pitanju nepokretnosti koje nikada nisu uknjižene i za koje se ni u ovom roku ne podnese prijava.

Šta sa objektima koji se ne legalizuju

Posebnu pažnju izaziva pitanje neuknjiženih objekata za koje do isteka roka 8. februara uopšte nije podnet zahtev za upis. Prema važećim propisima, ova oblast je već regulisana postojećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Foto: Profimedia

Kako objašnjava advokat Premović, sankcije za bespravnu gradnju su višestruke.

- Sankcije za bespravnu gradnju uključuju krivičnu odgovornost, ali i uklanjanje objekata - ističe Premović, podsećajući da novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima predviđa i situacije u kojima se, zbog nepodnošenja prijave, pravo svojine upisuje u korist Republike Srbije.

Govoreći o objektima za koje uopšte nije podnet zahtev za upis, Premović navodi da je ova oblast već uređena važećim propisima.

- Pitanje neuknjiženih objekata, za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, regulisano je postojećim zakonskim i podzakonskim aktima - objašnjava on.

Ne propustite Nekretnine Produžen rok za legalizaciju objekta do ovog datuma! Evo koje sankcije vam prete ako ne prijavite nekretninu na vreme

Može li se ovakav upis kasnije osporavati

Na pitanje da li pojedinac ima pravo da naknadno dokazuje vlasništvo pred sudom, Premović ističe da to pravo postoji, ali da ishod postupka zavisi od niza okolnosti.

Kako proizlazi iz važećih pravila, vanknjižni vlasnik ili držalac ima pravo da svoje pravo svojine dokazuje pred sudom. Ishod eventualnog spora zavisi od više faktora, uključujući:

da li je objekat građen u zabranjenoj zoni u javnoj svojini

da li je objekat izgrađen na tuđem zemljištu

da li postoje sporni suvlasnički odnosi

U takvim slučajevima, Agencija za prostorno planiranje i urbanizam može doneti rešenje da nisu ispunjeni uslovi za upis i uputiti podnosioca prijave na parnični postupak pred nadležnim sudom.

Konačno svoj na svome Izvor: Kurir