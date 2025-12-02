Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u septembru novi Zakon o legalizaciji "Konačno svoj na svome", kojim će nelegalni objekti moći da se legalizuju po veoma pristupačnoj ceni širom zemlje, a koji stupa na snagu 8. decembra.

Vučić je ranije naglasio da će prijava za novi proces legalizacije biti vrlo jednostavna i da će se obavljati elektronskim putem.

100 evra za legalizaciju kompletnog objekta

- U našoj zemlji postoji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upisa prava ili upotrebne dozvole. Ti ljudi ne mogu objekte da stave pod hipoteku, da koriste kredite, da ih stave u pravni promet, da raspolažu tom imovinom. Istovremeno se i najčešće ne plaća porez na imovinu na takve objekte - rekao je Vučić.

- Naša ideja je da prostom prijavom u digitalnoj formi evidentiramo sve objekte. Pošaljete elektronsku prijavu u opštinu i vi do Nove godine u roku od 60 dana imate svoj legalan objekat, u potpunosti. Kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju. A najskuplje će biti stan na Terazijama 200 kvadrata, za to platite 1.000 evra. I stan postane legalan - rekao je Vučić o novoj proceduri legalizacije.

Advokat Igor Dodić detaljno je objasnio kako će novi zakon o legalizaciji funkcionisati i koja se osnovna razlika u legalizaciji objekata u odnosu na raniju proceduru.

- Ključna stvar kojom će de država baviti od kada novi Zakon o legalizaciji stupi na snagu jeste upis prava svojine. Država će utvrđivati ko ima pravo da postane vlasnik određene nekretnine. Do sada, da bi država legalizovala određeni objekat, on je morao da ispuni sve tehničke uslove, pa se tek onda određivalo vlasničko pravo, to je osnovna razlika - kaže Dodić.

- Na ovaj način će moći da se uknjiže svi objekti koji imaju pravni osnov. Ono što se više neće dešavati jeste da ukoliko vi podnesete zahtev za legalizaciju, niko drugi više neće moći da podnese taj isti zahtev, država će morati da utvrdi ko ima pravo - pojašnjava Dodić.

- Neće se čekati da se utvrdi da li objekat ispunjava tehničke uslove što je bio slučaj do sada. Stvar je dosta pojednostavljena - dodaje on.

Moguć pad cena kvadrata u narednom periodu

- Novi Zakon o legalizaciji uticaće na tržište nekretnina tako što će cene najverovatnije padati iz razloga što će se na tržištu za oko šest meseci pojaviti mnogo stanova i kuća koje nisu mogle do sada da budu prometovane - kaže Dodić.

- Sada kada ih učinite legalnim mnogo će više stanova i kuća moći da se prodaje i to će uticati na cene kvadrata. Ponuda će biti velika, cene mogu da padnu, moja pretpostavka je da će taj pad cena minimalno iznositi 10 odsto, ali će to sve zavisiti od kupovne moći građana - dodaje Dodić.

Porez na imovinu

- Ono što je važno za državu jeste da će na sve objekte koji budu legalizovani početi da se plaća porez na imovinu, to je godišnji porez koji se plaća na imovinu koju posedujete i to će biti osnovni benefit za državu - kaže Dodić.

- Građani koji legalizuju objekte na njih će moći da stave hipoteku. Do sada banka nije smela da vam da kredit za objekat koji nije legalan, sada to neće biti slučaj i ovo je jedna od značajnih stvari za sve koji poseduju objekte - kaže on.

- Većina objekata koja će biti upisana su porodični objekti, ovo će najviše za njih koristiti - zaključuje Dodić.