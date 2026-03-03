Slušaj vest

Kupovina stana za većinu ljudi predstavlja jednu od najvažnijih finansijskih odluka u životu, a ključno pitanje je da li su mesečna primanja dovoljna za dobijanje stambenog kredita. Banke pri proceni kreditne sposobnosti posebno posmatraju odnos između ukupnih mesečnih obaveza i visine zarade.

U praksi to znači da u većini banaka u Srbiji ukupna mesečna zaduženja ne smeju prelaziti 50 do 60 odsto plate. Pojedine finansijske institucije primenjuju i stroži model obračuna, tako što od zarade najpre oduzimaju iznos prosečne potrošačke korpe, čime se dodatno smanjuje deo primanja koji može biti namenjen za otplatu rate.

Evo kako izgleda konkretna računica za platu od 90.000 i 100.000 dinara.

Plata od 90.000 dinara kao minimum za prosečan stan

Visina potrebne zarade prvenstveno zavisi od cene nekretnine. Ako se uzme primer stana vrednog oko 100.000 evra, uz standardno učešće od 20 odsto i rok otplate od 30 godina, kredit od 80.000 evra podrazumeva mesečnu ratu koja se u većini banaka kreće između 45.000 i 55.000 dinara.

Da bi takva rata bila u okviru dozvoljenog opterećenja od 50-60 odsto primanja, minimalna plata mora biti oko 90.000 dinara. Ovaj iznos je dovoljan samo ako klijent nema nijedno drugo kreditno zaduženje.

Plata od 100.000 dinara

Sa mesečnim primanjima od 100.000 dinara (oko 855 evra), banka će uobičajeno dozvoliti maksimalnu mesečnu obavezu u rasponu od 50.000 do 60.000 dinara.

Prema aktuelnim bankarskim kalkulatorima, uz prihod od 855 evra i rok otplate od 20 godina, maksimalan iznos kredita iznosi oko 65.000 evra, sa ratom od približno 428 evra. Ukoliko se rok produži na 30 godina za kredit od 80.000 evra (za nekretninu od 100.000 evra uz 20 odsto učešća), uz kamatnu stopu od oko 4,35 odsto, mesečna rata iznosila bi oko 398 evra (oko 46.500 dinara). Sa platom od 100.000 dinara takva rata se uklapa u dozvoljeni limit, jer ne prelazi polovinu mesečnih prihoda.

Dozvoljeni minus i kreditne kartice

Situacija se značajno menja ukoliko već postoje obaveze prema banci, jer se u maksimalnih 50-60 odsto zaduženosti uračunavaju svi krediti, kreditne kartice i dozvoljeni minusi.

Čak i ako se minus ili kartica trenutno ne koriste, banka ih tretira kao aktivno zaduženje. Uobičajena praksa je da se 5 odsto od odobrenog minusa i 5 odsto limita na kreditnoj kartici računaju kao mesečna obaveza. Na primer, ukoliko klijent ima dozvoljeni minus od 80.000 dinara i isti limit na kreditnoj kartici, banka će to posmatrati kao mesečno opterećenje od 8.000 dinara (po 4.000 dinara za svaki limit). Taj iznos se automatski odbija od maksimalne rate koju klijent može da izdvoji za stambeni kredit.

Učešće od 20 odsto ili 1 odsto za mlade

Učešće nije dodatni trošak, već deo kupoprodajne cene koji se plaća u gotovini. U većini banaka ono iznosi 20 odsto vrednosti nekretnine.

Za mlade koji kupuju prvu nekretninu uveden je poseban državni program. U okviru tog programa bankama je omogućeno da finansiraju do 99 odsto vrednosti nekretnine, što znači da klijent može da obezbedi učešće od svega 1 odsto. Za ostale kupce prvog stana banke takođe mogu odobriti niže učešće, na primer 10 odsto.