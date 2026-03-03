Slušaj vest

Smeštaj u Vrnjačkoj Banji, jednoj od najposećenijih banja u Srbiji, iz godine u godinu sve je skuplji, pa oni koji vole u njoj često da borave mogu da razmisle i o kupovini vlastite nekretnine.

Za takve se iznenada ukazala prilika jer se u toj banji prodaje montažna kuća površine 97 metara kvadratnih za 90.000 evra.

Na kilometar od centra

- Na prodaju montažna kuća u Vrnjačkoj banji 97m2, plac 461m2, 1 km od centra banje - piše u oglasu koji je na portalu Dijaspora.online objavio vlasnik Vladimir.

1/4 Vidi galeriju Montažna kuća površine 97 metara kvadratnih udaljena kilometar od centra Vrnjačke Banje ponuđena je na prodaju po ceni od 90.000 evra. Foto: Printscreen/Dijaspora Oglasi

Osim fotografija o ovoj nekretnini nema drugih detalja, ali bi potencijalni investitori možda mogli da je uzmu u razmatranje, pogotovo što se nalazi na kilometar od centra Vrnjačke Banje koja je poslednjih godina sve interesantnija kako domaćim tako i stranim turistima.

Ovaj biser srpskog turizma, Vrnjačka Banja, godinama važi za najpopularniju banju u Srbiju koju turisti posećuju tokom cele godine kako zbog znamenitosti i lokaliteta, tako i zbog medicinskih tretmana. Ono što je posebno zanimljivo u vezi sa ovom banjom jeste da više nema sezone, ljudi je posećuju tokom cele godine.

Sve one koji odluče da posete samu banju, očekuje mnogo turističkih atrakcija. Tu je i turistički vozić kojim može da se obiđe park, brojni spa i velnes centri, stakleni vidikovac, mostovi... Vrnjačka banja je zaista destinacija za svakoga, kako za one koji su došli na pasivni odmor, tako i za one koji vole malo aktivniji vid "odmaranja".

Termalni izvori

Vrnjačka banja se ponosi termalnim izvorima vode temperature od 36,5°C, identične ljudskoj telesnoj temperaturi. Ova voda sadrži bogate minerale poput kalcijuma, magnezijuma i sulfata, što ih čini idealnim za lečenje problema sa probavnim sistemom, reumatskih oboljenja i dijabetesa. Posebno se ističu njene tople mineralne vode koje su efikasne u balneoterapiji i za postoperativni oporavak.