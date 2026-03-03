Slušaj vest

Smeštaj u Vrnjačkoj Banji, jednoj od najposećenijih banja u Srbiji, iz godine u godinu sve je skuplji, pa oni koji vole u njoj često da borave mogu da razmisle i o kupovini vlastite nekretnine

Za takve se iznenada ukazala prilika jer se u toj banji prodaje montažna kuća površine 97 metara kvadratnih za 90.000 evra. 

Na kilometar od centra

- Na prodaju montažna kuća u Vrnjačkoj banji 97m2, plac 461m2, 1 km od centra banje - piše u oglasu koji je na portalu Dijaspora.online objavio vlasnik Vladimir.

Montažna kuća površine 97 metara kvadratnih udaljena kilometar od centra Vrnjačke Banje ponuđena je na prodaju po ceni od 90.000 evra. Foto: Printscreen/Dijaspora Oglasi

Osim fotografija o ovoj nekretnini nema drugih detalja, ali bi potencijalni investitori možda mogli da je uzmu u razmatranje, pogotovo što se nalazi na kilometar od centra Vrnjačke Banje koja je poslednjih godina sve interesantnija kako domaćim tako i stranim turistima.

Ovaj biser srpskog turizma, Vrnjačka Banja, godinama važi za najpopularniju banju u Srbiju koju turisti posećuju tokom cele godine kako zbog znamenitosti i lokaliteta, tako i zbog medicinskih tretmana. Ono što je posebno zanimljivo u vezi sa ovom banjom jeste da više nema sezone, ljudi je posećuju tokom cele godine.

Sve one koji odluče da posete samu banju, očekuje mnogo turističkih atrakcija. Tu je i turistički vozić kojim može da se obiđe park, brojni spa i velnes centri, stakleni vidikovac, mostovi... Vrnjačka banja je zaista destinacija za svakoga, kako za one koji su došli na pasivni odmor, tako i za one koji vole malo aktivniji vid "odmaranja".

Termalni izvori

Vrnjačka banja se ponosi termalnim izvorima vode temperature od 36,5°C, identične ljudskoj telesnoj temperaturi. Ova voda sadrži bogate minerale poput kalcijuma, magnezijuma i sulfata, što ih čini idealnim za lečenje problema sa probavnim sistemom, reumatskih oboljenja i dijabetesa. Posebno se ističu njene tople mineralne vode koje su efikasne u balneoterapiji i za postoperativni oporavak.

