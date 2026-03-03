Slušaj vest

Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana mogao bi da izazove značajan skok inflacije u evrozoni i uspori ekonomski rast, upozorio je glavni ekonomista Evropske centralne banke (ECB) Filip Lejn u intervjuu za Fajnenšel tajms.

- Skok cena energije vrši pritisak na inflaciju, posebno u bliskoj budućnosti, i takav sukob bi bio negativan po ekonomsku aktivnost - rekao je Lejn, dodajući da će obim uticaja zavisiti od širine i trajanja sukoba.

Prethodne analize ECB-a pokazuju da bi trajni skok cena nafte, kakav se već primećuje zbog ratnih dejstava, mogao da poveća inflaciju za oko 0,5 procentnih poena i smanji rast za 0,1 procentni poen, Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

Skočile cene nafte Foto: Shutterstock

Cene nafte su prošle nedelje porasle za više od 10 odsto zbog eskalacije sukoba u regionu.

Inflacija u evrozoni trenutno iznosi 1,7 odsto, ispod cilja ECB-a od dva odsto, što sugeriše da mali skok cena energije verovatno neće izazvati hitne promene monetarne politike.

Lejn je dodao da ECB nastoji da gleda dalje od kratkoročnih oscilacija cena energije, sve dok one ne utiču na dugoročna inflaciona očekivanja i osnovnu inflaciju.

Tržišta trenutno očekuju da depozitna kamatna stopa ECB-a ostane na dva odsto tokom cele godine.