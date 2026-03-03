Slušaj vest

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da se tokom dana, pored aviona koji je sleteo rano jutros u Beogradu, očekuju još dva leta iz Dubaija, jedan čarter i jedan redovni, što, kako je naveo, uliva optimizam da se avio-saobraćaj postepeno vraća u normalu.

- Prema najavama sa aerodroma, mi očekujemo još dva leta danas iz Dubaija. Dakle, jedan je, čini mi se, privatni čarter let, negde oko dva sata bi danas trebalo da dođe u Beograd, a drugi je redovan let, negde večeras oko 21 ili 21.30 bi trebalo takođe ovaj da poleti iz Dubaija - rekao je Seničić za RTS.

On je objasnio da će biti potrebno određeno vreme da se uspostavi redovno funkcionisanje sistema, imajući u vidu da je vazdušni prostor danima bio zatvoren, a veliki broj aviona prizemljen.

- Neće to biti baš tako jednostavno, trajaće neko vreme, ali u svakom slučaju ovo daje neku nadu - naveo je Seničić.

Posebno je ukazao na značaj Dubaija, uz Dohu, kao jednog od najvećih čvorišta za interkontinentalne letove, ali je naglasio da će posledice po turizam svakako biti primetne.

Govoreći o pravima putnika, Seničić je istakao da je u pitanju viša sila, na koju avio-kompanije ne mogu da utiču, jer je bezbednost prioritet, a vazdušni prostor zatvoren.

Ipak, avio-prevoznici su dužni da putnicima obezbede osnovne uslove na aerodromima, poput hrane, vode i eventualnog smeštaja, ukoliko dođe do odlaganja ili otkazivanja letova.

Putnici koji su aranžmane uplatili preko turističkih agencija nalaze se u nešto povoljnijoj situaciji, budući da agencije preuzimaju organizaciju i brigu o njima, objasnio je Seničić.

Kao primer naveo je grupu od oko dvadeset putnika na Zanzibaru, kojima je agencija obezbedila smeštaj dok čekaju mogućnost povratka preko Dubaija.

Prema njegovim rečima, postoje i alternativne rute, ali su kapaciteti ograničeni, a usled velike potražnje cene avio-karata značajno rastu.

Seničić je poručio da je u ovom trenutku najvažnije imati strpljenja i izbegavati putovanja ka destinacijama na kojima postoji bezbednosni rizik.