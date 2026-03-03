Slušaj vest

Prestonica Saudijske Arabije, Rijad, postala je glavna izlazna tačka za superbogate pojedince i direktore velikih kompanija koji su ostali blokirani u regionu Persijskog zaliva i traže bezbedan način da ga napuste, prenosi portal Semafor.

Tokom prethodnih godina, gradovi poput Abu Dabija i Dubaija važili su za omiljene destinacije imućnih ljudi, zahvaljujući celogodišnjem sunčanom vremenu, načinu života bez poreza i percepciji visoke bezbednosti.

Međutim, tokom vikenda tu sliku su narušili iranski projektili i dronovi koji su pogodili ta dva grada, kao i Katar i Bahrein, što je podstaklo one koji to mogu da priušte da pokušaju da napuste region.

Aerodrom u Rijadu jedan je od retkih koji i dalje funkcionišu u tom delu sveta, zbog čega su bogataši i njihove porodice, zaglavljeni u drugim državama Zaliva, krenuli na višesatna putovanja kako bi stigli do komercijalnih letova ili organizovali prevoz privatnim avionima.

Prema navodima izvora upućenih u situaciju, privatne bezbednosne firme rezervisale su veliki broj terenskih vozila za desetosatni transport iz Dubaija do Rijada, a potom su angažovale privatne avione za dalje napuštanje regiona.

Kako su isti izvori naveli, evakuisani su različiti profili ljudi, među kojima i visoki rukovodioci globalnih finansijskih kompanija, kao i imućni pojedinci koji su u regionu boravili poslovno ili turistički.

Naglo povećanje interesovanja dovelo je i do rasta cena zakupa privatnih letelica i terenskih vozila.

- Saudijska Arabija je jedina prava opcija za ljude koji žele da odmah izađu iz regiona - rekao je glavni izvršni direktor brokerske kuće za privatne avione Vimana Prajvat, Amir Naran.

On je naveo da let privatnim avionom iz Rijada do evropskih destinacija sada dostiže cenu i do 350.000 dolara.

Kada su sukobi u subotu uveče zahvatili Dubai, bezbednosne kompanije su pokušale da koriste Oman kao alternativni izlaz, ali je ta mogućnost zatvorena nakon što je Iran napao luku i pogodio naftni tanker u toj zemlji, pa je Rijad ostao najsigurnija opcija.

- Obratili su nam se različiti klijenti, uključujući porodice, pojedince i korporacije koji žele da napuste region, bilo iz straha po bezbednost, ili iz poslovnih razloga - kazao je zvaničnik britanske firme za bezbednost Alma Risk, Jan Mekol.

Dodatni razlog zbog kojeg je Rijad postao tranzitni centar jeste ublažavanje viznog režima. Državljani brojnih zemalja sada mogu da dobiju vizu po dolasku, dok je ranije bilo potrebno podneti zahtev unapred, a proces je trajao i po nekoliko nedelja.

Grad je, za sada, izbegao najveći deo iranskih napada, što mu je omogućilo da zadrži otvoren vazdušni prostor.

Razlozi zbog kojih Iran nije značajnije napao Saudijsku Arabiju ostaju nejasni, navodi portal. Prestolonaslednik Muhamed bin Salman ranije je poručio da neće dozvoliti da se vazdušni prostor ili teritorija kraljevine koriste za napade na Iran, nastojeći da izbegne direktno uključivanje u sukob.

U međuvremenu, svakodnevni život u Rijadu uglavnom se odvija bez većih promena, iako su drugi gradovi u regionu bili meta raketnih i dron napada.

Pojedine međunarodne škole prešle su na onlajn nastavu, a neke kompanije, uključujući Fond za javna ulaganja, preporučile su delu zaposlenih rad od kuće, dok je ostatak poslovanja nastavljen uobičajenim tempom.

Slika Rijada kao relativno bezbedne destinacije predstavlja svojevrsni preokret, budući da je ranije smatran rizičnijim u odnosu na prestonice susednih država.

Prethodnih godina vazdušni prostor iznad grada često je bio zatvaran zbog raketnih napada Huti milicije iz Jemena.

Takođe, u ranijim kriznim periodima, poput Arapskog proleća ili 12-dnevnog sukoba između Irana i SAD, bogati su uglavnom koristili druge gradove kao izlazne tačke.

Nekadašnja stroga verska pravila i posledice terorističkih napada s početka 2000-ih davali su Saudijskoj Arabiji reputaciju nestabilne zemlje, ali se ta percepcija u međuvremenu promenila.