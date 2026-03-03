Slušaj vest

Na jugozapadnom ulazu u Beograd, uz auto-put E-75 na deonici Dobanovci - Bubanj Potok, planira se izgradnja turističko-rekreativnih kompleksa Jakovo 1 i Jakovo 2, koji će se prostirati sa obe strane auto-puta, u gradskoj opštini Surčin.

Plan je na ranom javnom uvidu do 20. marta.

Reč je planu detaljne regulacije koji je grad Beograd postavio na rani javni uvid, a planom je obuhvaćen prostor sa obe strane auto-puta, u zoni petlje Surčin jug, između naselja Jakovo i Surčin, nedaleko od Vinogradske ulice i budućih kompleksa Nacionalni fudbalski stadion i EXPO 2027, piše eKapija.

Dokument izrađen na inicijativu kompanije Hosting investment d.o.o Beograd koja pruža usluge konsaltinga i menadžmenta u turizmu, na površini od oko 28,5 hektara predviđa se formiranje savremenog turističko-komercijalnog kompleksa pod radnim nazivom Beocity Park, koji će objediniti smeštajne kapacitete, rekreativne sadržaje i prateće komercijalne funkcije namenjene kako tranzitnim putnicima, tako i posetiocima sajamskih i sportskih događaja.

Firma Hosting investment je inače u stopostotnom vlasništvu novobeogradske firme Niel group, koja se bavi izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada.

U okviru kompleksa predviđena je izgradnja hotela, motela i apart-hotela, sa smeštajnim kapacitetima prilagođenim poslovnim gostima, turistima i učesnicima međunarodnih manifestacija.

Poseban akcenat biće stavljen na razvoj Spa & Water centra, koji će obuhvatiti unutrašnje i spoljne bazene, wellness i spa zone, saune, prostore za masaže i medico-spa tretmane, kao i prateće ugostiteljske sadržaje. Planirana je i realizacija vodenog parka, sa rekreativnim i zabavnim sadržajima za različite starosne grupe.

Jedan deo prostora biće namenjen kamp zoni, sa dominantnim udelom zelenih površina – oko tri četvrtine prostora biće uređeno kao travnate i pejzažno oblikovane površine za odmor i boravak na otvorenom. Ostatak će činiti uređene pešačke staze, platoi i servisne zone.

Pored osnovne turističko-rekreativne namene, planom su predviđeni i komercijalni sadržaji – tržni centar sa zabavnim i ugostiteljskim programima, specijalizovani saloni i servisi za automobile, logistički i poslovni objekti povezani sa teretnim saobraćajem, kao i mogućnost izgradnje višespratnih garaža.

Na lokaciji su već ranije planirane i obostrano sklonjene benzinske stanice Jakovo 1 i Jakovo 2, koje će biti integrisane u širi koncept kompleksa.

Posebno atraktivan element projekta biće pešačka pasarela iznad auto-puta E-75, koja će povezivati sadržaje sa obe strane saobraćajnice. Ovaj objekat, zamišljen po uzoru na evropske „autogrill“ centre, sadržaće restorane, barove, prodavnice i uslužne delatnosti za tranzitne goste, ali će istovremeno predstavljati novo arhitektonsko obeležje ulaza u Beograd.

Ceo kompleks će biti direktno povezan sa auto-putem E-75, a pristup će se ostvarivati i preko servisnih saobraćajnica planiranih paralelno sa državnim putem A1, uključujući vezu ka Vinogradskoj ulici i dalje ka Novom Beogradu.

Planirana investicija, kako se navodi u planu koji je izradio Urbanistički zavod Beograda, ima za cilj da obezbedi dodatne smeštajne i rekreativne kapacitete u zoni koja se ubrzano razvija zahvaljujući velikim nacionalnim projektima. Blizina auto-puta, aerodroma i centralnih gradskih zona daje ovom prostoru potencijal da postane novi turistički i poslovni punkt prestonice, ali i svojevrsna kapija grada za sve koji u Beograd dolaze drumskim pravcem sa juga i zapada.