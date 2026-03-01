Slušaj vest

Poslednjih godina u Čačku, ali i u drugim srpskim gradovima sve prisutniji je trend da profesionalno šminkanje kod make up artista košta više nego pregled kod doktora specijaliste koji radi u privatnoj praksi. Tako je zanimanje koje do pre nekih desetak godina gotovo da nije ni postojalo, doživelo svoju ekspanziju. Sve više mladih devojaka odlučuje se da upiše kurseve šminkanja, jer biva isplativije nego da studiraju četiri godine, uče i muče se.

Dok cena pregleda kod nekih specijalista u proseku iznosi između 2.500 i 3.500 dinara, sat vremena sa profesionalnim make-up umetnikom kreće se od minimalnih 3.500 pa sve do 5.000 dinara, pa i više, u zavisnosti od iskustva i reputacije šminkerke.

- Za svečane prilike želim da izgledam savršeno i spremna sam da platim kvalitetnu uslugu, ali ponekad se zapitam da li je ovo normalno. Nedavno sam šminkanje kod jedne poznatije šminkerke platila oko 5.000 dinara, a par dana ranije sam dete odvela privatno kod pedijatra. Posvetio se detetu preko sat vremena, uradio sve preglede, dijagnostike, prepisao lekove i dala sam za to 3.000. To me je nekako osvestilo, mislim da se više neću šminkati kod profesionalnih šminkerki. Nema smisla, ali verujem da dok ima ovaca biće i šišanja - kaže Čačanka.

Foto: Shutterstock

Lekari specijalisti, poput dermatologa, ginekologa ili već pomenutih pedijatara u Čačku često naplaćuju manje od cene jednog profesionalnog make-up tretmana. Iz jedne privatne ordinacije u gradu objašnjavaju da cene pregleda kod lekara, i pored stručnosti i opreme, ostaju relativno pristupačne kako bi bile dostupne većem broju pacijenata.

Ekonomisti objašnjavaju da razlika u cenama proizlazi iz zakona ponude i potražnje, ali i percepcije vrednosti.

- Ljudi su spremni da plate više za estetiku i doživljaj luksuza, dok zdravstvene usluge, iako od životnog značaja, imaju regulisane cene i standardizovan tarifnik - objašnjavaju stručnjaci.

Trend u Čačku otvara i društvenu debatu o prioritetima potrošnje: da li je lepota postala luksuz skuplji od zdravlja i kako mladi biraju između investicije u izgled i brigu o sopstvenom zdravlju.

- Nokte i šminku, korekciju obrva moram da zakažem najmanje mesec dana unapred, sve puno. Kod doktora specijaliste u privatnoj praksi najduže sam čekala sedam dana na termin - dodaje druga Čačanka.