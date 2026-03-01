Slušaj vest

Ključne članice saveza zemalja proizvođača nafte OPEK+ najavile su povećanje proizvodnih kvota nafte više nego što se očekivalo, nakon američkih i izraelskih napada na Iran, koji su izazvali iransku odmazdu širom Bliskog istoka.

Grupa od osam članica, poznata kao V8, koja uključuje ključne proizvođače poput Saudijske Arabije i Rusije, kao i nekoliko država iz Persijskog zaliva koje su pretrpele raketne udare iz Teherana, saopštila je da su se dogovorili o "prilagođavanju proizvodnje" od 206.000 barela dnevno, prenosi Al Džazira.

- Ova korekcija će se sprovesti u aprilu - navodi se u saopštenju.

U tekstu saopštenja se ne pominje eksplicitno sukob u Iranu, već se navode stabilni globalni ekonomski izgledi i trenutno zdrave tržišne osnove, kao razlozi za povećanje.

Pre sastanka održanog tokom vikenda, stručnjaci su predviđali umerenije povećanje od 137.000 barela dnevno.

Jorge Leon, analitičar iz kompanije Rajstad Energy, upozorio je, međutim, da dogovoreno povećanje možda nije dovoljno da spreči da sukob u Iranu izazove skok cena nafte kada se berze sutra otvore.

Leon je ukazao i na mogućnost da Iran, u odmazdi, napadne Ormuski moreuz, ključni pomorski prolaz kroz koji protiče gotovo četvrtina svetskih pomorskih zaliha nafte.