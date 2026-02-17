Slušaj vest

Italijanski energetski div Eni objavio je u ponedeljak da je otkrio nalazište gasa i kondenzata u Obali Slonovače, procenivši da sadrži do 149 milijardi kubnih metara gasa i otprilike 1,4 milijardi barela nafte.

Gas i kondenzati otkriveni su u bušotini Murene Saut-1X (Murene South-1X) u bloku CI-501 u Gvinejskom zalivu.

Blokom upravlja Eni sa 90 odsto udela u partnerstvu sa Petrosi holdingom (Petroci Holding) koji drži preostalih 10 odsto.

Bušotinu je nakon dugotrajnog prikupljanja podataka probio brod Saipem Santorini na dubini od oko 5.000 metara, te na morskoj dubini od 2.200 metara.

Trenutno polje Balen (Baleine) u Gvinejskom zalivu proizvodi više od 62.000 barela nafte dnevno i više od dva miliona kubnih metara gasa dnevno.

Eni posluje u Obali Slonovače od 2015. godine, a uz istraživački blok CI-501, drži udele u još njih devet.

Pre samo dva dana italijanska kompanija potvrdila je nalaz nafte u istraživačkoj bušotini Algaita-01 u bloku 15/06 uz obalu Angole.