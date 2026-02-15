Slušaj vest

Na prostoru nekadašnjih surčinskih njiva i livada danas se, uz zvuke teške mehanizacije i podignute kranove, ubrzano gradi impozantan kompleks za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027, koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beograd.

Uz nacionalni fudbalski stadion, Ekspo selo i kompletnu prateću infrastrukturu, srpska prestonica dobija multifunkcionalni kompleks koji će i nakon završetka izložbe ostati kao trajno nasleđe grada i njegovih građana.

Na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope svakodnevno je angažovano oko 4.000 radnika. Uprkos hladnom, vetrovitom jesenjem vremenu, radovi teku nesmetano. Konture budućeg velelepnog zdanja, a naročito nacionalnog stadiona, već su jasno vidljive ispod skela.

Stambeni kompleks i prateći sadržaji

Kako je za Kurir rekao Boris Bjelica, v. d. direktora Građevinska direkcija Srbije, radovi se odvijaju planiranom dinamikom i u skladu sa ugovorenim rokovima.

- Spoljna konstrukcija stanova je završena, do kraja godine će biti postavljena spoljna stolarija, pa će unutra moći da se rade zanatski radovi, ali za to morate malo i da zagrejete unutrašnji prostor. Rok za izgradnju stanova je leto 2026 - kazao je Bjelica.

Osim nacionalnog stadiona, kompleks obuhvata i budući sajam sa izložbenim halama, objekte namenjene potrebama same izložbe, stambeni deo, kao i hotel kategorije četiri zvezdice.

Paralelno sa izgradnjom objekata realizuje se i kompletna infrastruktura, od saobraćajnica i železničke mreže, do podzemnih instalacija poput vodovoda, kanalizacije i gasovoda koji će snabdevati toplanu.

Stambeni kompleks, takozvano Ekspo selo, gradi se za potrebe izložbe, ali imaće svoju namenu i nakon što izložba prođe. Sve se radi po najvišim urbanističkim i građevinskim standardima, biće urađena kompletna pristupna infrastruktura, pa nam u nasleđe ostaje prostor budućeg Beogradskog sajma, kompleks s brojnim sportskim sadržajima i stambena zona koja će biti odlična osnova za razvoj mnogih ekonomskih grana - dodao je naš sagovornik.

Povezanost sa aerodromom i auto-putevima

Prostorni plan područja posebne namene obuhvata više od 800 hektara.

- To postavlja odlične temelje da nakon Ekspa ovaj prostor može da nastavi da se razvija. Nalazimo se na raskrsnici dva međunarodna auto-puta, a sve će biti povezano sa aerodromom "Nikola Tesla" i centrom Beograda - zaključio je Bjelica.

Za potrebe organizacije Ekspa planirano je da se iz budžeta u 2026. godini izdvoji 42,5 milijardi dinara.

Izložbene hale

Kompleks će sadržati sedam izložbenih hala, međusobno povezanih aneksima, dok će šest hala dimenzija 90 x 130 metara visine 10 metara služiti za različite izložbene programe. Univerzalna hala veličine 90 x 140 metara i visine 13 metara biće pogodna i za koncerte.

Nacionalni stadion i stambeni komplek

Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 gledalaca, tri nivoa, tri zelena prstena površine 5.000 kvadrata, 44 stuba visine 40 metara i prostiraće se na 32 hektara.

Stambeni kompleks zauzima ukupno 160.000 kvadrata bruto površine, sa 1.500 smeštajnih jedinica, dok stambena neto površina iznosi 81.000 kvadrata, a stanovi će imati površinu od 35 do 102 kvadrata. Pristupne saobraćajnice biće razvijene tako da obuhvataju osam puteva ukupne dužine 11,85 kilometara sa po dve trake, 18 kilometara železničkih pruga sa stanicom povezanim sa aerodromom i centrom grada, petlju sa direktnom vezom ka obilaznici i auto-putu A1, kao i put ka Novom Beogradu povezan sa auto-putem Miloš Veliki.

Infrastruktura

Infrastruktura uključuje sedam kanalizacionih crpnih stanica, 8,5 kilometara vodovoda i fekalne kanalizacije ka Novom Beogradu, 2,2 kilometra vodovoda i kanalizacije ka Surčinu, glavnu merno-regulacionu stanicu za gas, veliki toplotni izvor koji će napajati kompletnu zonu, kao i napojnu trafostanicu TS Nacionalni stadion 110/10 kV koja će snabdevati električnom energijom celo područje.

Na gradilištu svakog dana radi oko 4.000 radnika, a za izvođenje radova koristi se oko 400 jedinica razne mehanizacije, uključujući kranove, čime se osigurava da kompleks raste planiranom brzinom i kvalitetom.