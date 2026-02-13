Slušaj vest

Porodica Ćirković iz Predvorice kod Šapca, 40 godina uzgaja šampinjone. Gljive koje u toku godine proizvedu u oko 20.000 vreća, prodaju kupcima na veliko. U mračnim, čistim i vlažnim prostorijama, već četiri decenija na imanju Ćirkovića rastu šampinjoni. Od setve do prve berbe prođe više od 30 dana, a ceo proizvodni ciklus traje oko dva meseca.

- Psihičko je opterećenje što se tiče toga. fiziči to je tu i tamo samo ubaciti i izbaciti kompost, ali psihički, ako ste jednu grešku napravili, gotovo je sve. Berba je dobra, četiri kilograma po vreći. Sad beremo krupnije. Ostavljamo sitnije za sutra. Ili kad ostavimo dva tri dana, one brzo stignu. Kad se sve završi, izbacivanje, drugo ubacivanje, dezinfekcija - navodi Milica Ćirković iz Predvorice.

Tehnologija se menjala, a Ćirkovići su opstali u proizvodnji. Kažu da su šampinjoni veoma osetelji, i da zahtevaju idealne uslove za rast.

- Počeli smo jedan objekat 12 sa 5, šezdeset kvadrata, i bile su dve garaže, 8 sa četiri, jedna i druga. To nije ovako bilo, to nisu bili briketi, to je bila rinfuza, bili su i džakovi neki, pa smo to pokrivali, stavljali novine, pa se ovlaži ceo dan da bude vlažno - objašnjava Milica Ćirković.

Foto: screenshot YT/Pepper and Pine

Mladen Ćirković dodaje:

- To vam je kao malo dete, morate, a imate dvadesetčetiri sata vremena za njih. Da li ste tu, da li ne, da li idete na odmor ili ne, nije bitno. Nešto sa čime smo se saživeli, i dosta nam je novaca dalo. I bilo je tu - i uspona, i padova. Ali, ustvari, najbitnije da smo opstali u tome. Porodicu sam bukvalno odgajio i othranio sa pečurkama. To je nešto što mi volimo, porodično je, dugo godina radimo, zadovoljni smo - dodaje.

Šampinjoni traže rad i pažnju, a kupci kvalitet. Sve što proizvedu, prodaju na veliko, uglavnom trgovinskim lancima u Šapcu.

- Tržište je zahtevno, što bi i trebalo da bude, naša roba se pakuje večeras, sutra je već u marketu izložena u rafovima. Prednost naša je što je sveža roba, i što dolazi na vreme, a oni su zadovoljni, i poštuju na to - ističe Mladen Ćirković iz Predvorice.

Kvalitet i kontinuitet, ključni su u proizvodnji dodaju Ćirkovići koji u dobroj i rodnoj godini, uberu i do 80 tona šampinjona.