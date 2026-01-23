Slušaj vest

Šta biste uradili da vam neko ponudi platu od 8.000 evra mesečno? Većina ljudi bi verovatno rekla da bi radila taj posao do penzije. Ipak, nisu svi takvi, što pokazuje primer tridesetogodišnjeg Italijana koji je napravio potez koji mnogima deluje nezamislivo, napustio je dobro plaćen posao u Tesli i vratio se kući kako bi u samom centru Milana uzgajao pečurke, piše Il Piacenza.

Pietro Trevisan iz Piacenze, završio je fakultet u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega je dobio posao u jednoj od najpoznatijih tehnoloških kompanija na svetu. Umesto da tamo nastavi karijeru, odlučio je da sve prekine i vrati se u Italiju kako bi se posvetio poljoprivredi.

Danas, svega tri kilometra od milanske katedrale, Trevisan vodi urbanu farmu "Buoono Farm". U bivšem kancelarijskom prostoru u četvrti Maggiolina organizovao je tehnološki opremljenu mikrofarmu sa četiri klimatske komore, u kojima sa svojim timom proizvodi oko 250 kilograma jestivih pečuraka nedeljno. Na mesečnom nivou to iznosi približno tonu bukovača, šitake pečuraka i drugih vrsta, koje lično dostavlja restoranima i na pijace električnim teretnim biciklom.

Karijeru započeo u Tesli

Njegov put bio je daleko od uobičajenog. Nakon završetka dvostrukog studijskog programa u SAD-u, karijeru je započeo u Tesli, gde je, kako sam navodi, već sa 20 godina zarađivao oko 8.000 dolara (6.845 evra) mesečno. Radio je na logistici vozila za evropsko tržište, a potom su usledile pozicije u velikoj američkoj neprofitnoj organizaciji, u HP-u u Pragu, kao i dvogodišnji angažman u softverskoj kompaniji u Dablinu.

Iako je imao dobru platu i perspektivu za još bolju, osećao je da mu nešto nedostaje.

- U Dablinu mi je bilo dobro, ali sam shvatio da želim nešto svoje. Imao sam san od malih nogu, da se bavim poljoprivredom. Ne na selu, već na moderan način, u gradu, uz tehnologiju - kaže Trevisan.

Njegov model proizvodnje

Farma funkcioniše po principu kružne ekonomije. Pečurke uzgaja na recikliranim supstratima, koristeći talog kafe i otpadne materijale iz pivovara, čime istovremeno smanjuje količinu otpada i povećava održivost proizvodnje. Koncept je jasan, proizvodnja unutar grada, prodaja u radijusu od pet kilometara, bez dugih transportnih ruta i dodatnih emisija.

Poljoprivreda u urbanim sredinama

- Želimo da pokažemo da poljoprivreda može postojati u gradu i da može biti profitabilna. Sve isporučujemo biciklom. Ljudi obožavaju sveže ubranu robu - objašnjava Trevisan.

Njegovi planovi ne staju na Milanu. Cilj mu je da razvije mrežu urbanih mikrofarmi u drugim italijanskim gradovima, zasnovanu na lokalnoj proizvodnji hrane, minimalnoj kilometraži i pametno organizovanim ciklusima uzgoja, prilagođenim ritmu velikih urbanih sredina.