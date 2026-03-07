Slušaj vest

Švajcarci nakon laganog doručka uz čaj, mleko sa biskvitom, ili ovsenim pahuljicama, imaju dva glavna obroka.

Ručak je u 12 sati, večera u šest. Obroci podrazumevaju dosta povrća uz meso, ili ribu sa obaveznom salatom. Tri vrste povrća u tri boje garnirano je u tanjiru. Povrće se kratko kuva, kako ne bi izgubilo hranljivu vrednost. Građani ove zemlje najradije kupuju domaće proizvode, a u marketima se uvek mogu naći i bio-proizvodi koji su i skuplji.

Domaćice vode računa I trude se da ispoštuju vreme svakog obroka. Pauza za ručak predviđena je I na poslu u tamošnjim firmama.

Priprema obroka je pojednostavljena

Domaćicama je od velike pomoći to što je recimo na pakovanju pirinča istaknuto koliko je minuta potrebno da se on skuva. Cena pirinča zavisi od vrste I kreće se od 3 do 5 franaka koliko košta integralni pirinač. Kuvanje ove namirnice je 10 do 12, ili 14 do 16 minuta.

Zdrava ishrana imperativ

Zanimljivo je da i na filter vrećici čajeva stoji minutaža o tome koliko je potrebno da ona odstoji u ključaloj vodi. Čajevi koštaju od 1,5 do 4 franka. Za prehladu, kašalj, virusne infekcije Švajcarci koriste posebnu vrstu čaja od više biljaka, njegova cena u apoteci je od 7 do 10 franaka. Jedan od skupljih čajeva je onaj od lista crne riblize. Pakovanje od 100 grama čaja od lista crne ribizle je oko 16 franaka.