Zbog velikog broja podnetih prijava za pakete solidarne pomoći, pomera se datum objavljivanja konačne rang-liste, što je prvobitno planirano za danas, objavio je Republički fond za penziijsko i invalidsko osiguranje.

Iz fonda podsećaju da je za ovaj vid društvenog standarda 2026. godine izdvojeno 240 miliona dinara i dodaju da će pakete solidarne pomoći dobiti više od 100.000 penzionera.

U skladu sa izmenama Pravilnika o društvenom standardu penzionera, osnovni kriterijum za dodelu paketa ove godine je da visina penzija ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara.