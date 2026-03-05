Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali obišao je danas radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije na Ekspo kompleksu u Surčinu i izjavio da je svakog dana na gradilištu angažovano više od 4.000 ljudi i 500 mašina i da će već za par meseci veliki deo radova na našem paviljonu biti završen.

- Sve što imamo mi smo angažovali kako bismo ispunili sve ove rokove. I kao što vidite, ovo je jedan normalan uobičajeni dan na gradilištu. A imate preko 4.000 ljudi, preko 500 mašina. To je stvarno impresivno. Mnogo sam srećan, mnogo sam ponosan. Ali za par meseci već, de facto do kraja godine, ovo će u velikoj meri biti završeno - rekao je Mali tokom obilaska.

Mali je podsetio će Srbija od 15. maja naredne godine biti domaćin najvećeg događaja u svojoj istoriji, kao najvećeg događaja te godine u svetu.

- Bićemo domaćini preko 130 zemalja koje dolaze ovde. Očekujemo tri, četiri miliona posetilaca. Ovo je naša najveća razvojna šansa, naša šansa da se predstavimo celom svetu, da unapredimo odnose sa svim tim zemljama, da Srbija i Beograd budu centar događaja koji će ostati upamćen i na kraju krajeva da sve ovo što gradimo ostavimo generacijama koje dolaze.

Zajedno sa Malim radove obilazi i autor Paviljona Dušan Jovović i komesar izložbe Žarko Malinović.

Nacionalni paviljon Srbije za EXPO 2027 u Surčinu zvaće se Srpska kuća i kada bude završen, biće jedinstven objekat, koji slavi identitet, vrednosti i kulturno nasleđe Srbije. Prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara, a gradi se blizu novog Nacionalnog stadiona.

Rok za završetak cele zone B u kojoj se nalazi Paviljon je mart 2027. godine.

Mali je naglasio da će građevinski radovi na objektu biti završeni potpuno do novembra, najkasnije u decembru i da je sam objekat, kako je rekao, naša nacionalna predstava.

- To je naša nacionalna predstava, naš nacionalni pokazatelj svega što imamo da pokažemo i posetiocima i građanima Srbije, da na pravi način ukažemo i na našu istoriju, na naš identitet, na našu kulturu - rekao je on.

Dodao je da će na pravi način biti predstavljena i oživljena dela Nadežde Petrovića, Save Šumanovića i svega onoga što su uradili Tesla i Pupin.

Prema njegovim rečima, to su stvari koje definišu naš identitet, našu kulturu, našu istoriju i taj objekat će ostati generacijama koje dolaze.

- Ono što mene posebno impresionira je ta ideja da nemate glavni ulaz, nego imate četiri ulaza, dakle sa sve četiri strane sveta, dakle nema ograde, nema prepreke. Svako ko dođe u našu Srbiju je dobrodošao, svako ko dođe u naš nacionalni paviljon je dobrodošao. Objekat je impresivan, preko 17.000 kvadrata, 45 metara visine dakle, nešto što će dominirati Ekspom - naglasio je Mali.

Naveo je da ima još dosta posla na objektu, da bi građevinski deo trebalo da bude gotov do novembra, najkasnije do decembra da bi tada krenulo njegovo uređivanje iznutra i da sve bude spremno za 15. maj 2027. godine, kada se Ekspo otvara.

- To je, podsetiću vas, najveći događaj u istoriji naše zemlje, najveći događaj 2027. godine u celom svetu. Očekujemo da će učestvovati preko 130 zemalja, očekujemo preko 3-4 miliona posetilaca - rekao je Mali.

Ocenio je da će zgrada biti svetsko čudo i da će generacije koje dolaze, naši mladi đaci tu imati priliku da nauče dosta toga i da će ovo biti nešto što će ostati iza nas.