Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da se pripreme za Ekspo 2027 u Beogradu odvijaju bez zastoja i da se radi na tome da paviljoni budu predati učesnicima do 1. decembra. On je otkrio da se očekuje više od 4 miliona posetilaca, a da će infrastrukturni projekti, kao što su novi bulevari, pruge i saobraćajnice, ostati kao legat gradu. Čučković je takođe najavio značajne projekte u oblasti javnog prevoza, koji će unaprediti transportne veze i kvalitet života u Beogradu.

Beograd se priprema za veliki događaj – Ekspo 2027, koji će privući milione posetilaca i predstaviti novu etapu urbanog razvoja. S više od 130 zemalja koje će učestvovati, ovo će biti jedan od najznačajnijih globalnih događaja u regionu, ali i prekretnica u razvoju infrastrukture Beograda.

Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da radovi na pripremama za Ekspo 2027 u Beogradu teku bez usporavanja. On je naglasio da na gradilištu svakog dana radi više hiljada radnika i da se sve odvija prema planu, a plan je da paviljoni budu predati učesnicima do 1. decembra.

- Tamo je svakog jutra više hiljada radnika i apsolutno sve je usmereno ka tome da 1. decembra pre svega paviljoni budu predati svim učesnicima - rekao je Čučković.

Ukazao je da je do sada više od 130 zemalja prijavljeno za učešće na Ekspo 2027 u Beogradu, dodajući da broj prijavljenih zemalja i dalje raste.

- Prijavljivanje još nije gotovo i mi se nadamo da ćemo sve rekorde oboriti i što se tiče broja država i što se tiče samog broja posetilaca - dodao je on.

Prvobitna projekcija od 2,3 miliona posetilaca već je pređena, a sada se očekuje da Ekspo 2027 privuče više od četiri miliona posetilaca.

Gradski menadžer je naglasio da će od infrastrukture koja se trenutno razvija za Ekspo 2027 imati dugoročne koristi Beograd i Beograđani. To uključuje izgradnju novih bulevara, šetališta, ali i važne infrastrukturne projekte kao što su gradska železnica, novi autobusi i uređenje obala.

- Ovi projekti nisu samo za potrebe Ekspo 2027, već će značajno poboljšati transport i kvalitet života u Beogradu i posle događaja - naveo je Čučković.

Novi projekti u oblasti javnog prevoza

Gradski menadžer objasnio je da se radi na izgradnji nove infrastrukture koja će poboljšati saobraćajne veze u Beogradu, naročito u kontekstu priprema za Ekspo 2027. Na osnovu studija, u planu je da se poveže više vrsta prevoza: brodski, železnički, avio i putnički saobraćaj.

Čučković je naglasio da se radi nova železnička stanica na Novom Beogradu i nova pruga koja će povezati centar grada sa aerodromom i Ekspo lokacijom. Ova nova železnička infrastruktura značajno će poboljšati transport za Beograđane i goste događaja.

Govoreći o brodskom saobraćaju, ukazao je da će Beograd prvi put moći da primi 10 međunarodnih kruzera.

- Mi ćemo prvi put moći da primimo i 10 međunarodnih kruzera s velikim brojem putnika na području od ušća Save u Dunav do Brankovog mosta, koji je očišćen od splavova, biće opremljen sa 10 pristaništa. Putnici će se sa tih pristaništa moći povezati turističkim autobusima i novim linijama gradskog prevoza do Ekspa - dodaje Čučković.

Kada je reč o automobilima, Čučković je objasnio da će biti napravljene nove saobraćajnice kako bi se izbegle gužve.

- Radi se nova petlja na obilaznici oko Beograda iz pravca Ostružnice, kao i novi bulevar, koji će biti nastavak Jurija Gagarina, a sve u cilju rasterećenja kružnog toka u Vojvođanskoj ulici. Takođe, biće napravljena nova saobraćajnica koja će voditi direktno do Ekspo 2027 iz Bloka 45 sa unutrašnje strane Savskog nasipa - rekao je on.

Ukazao je da će za vreme Ekspo 2027. u Beogradu biti održano 8.000 događaja u toku 90 dana trajanja manifestacije.

Paviljoni - inovacije koje ostaju za generacije koje dolaze

Gradski menadžer Miroslav Čučković objasnio je da će paviljoni koji budu korišćeni tokom Ekspo 2027 biti korišćeni i nakon završetka događaja.

Takođe, između Ekspo sajma i nacionalnog stadiona biće izgrađeno 29 objekata, koji će posle izložbe biti poklonjeni opštinama širom Srbije.

- Ovi objekti će biti pretvoreni u vrtiće, fiskulturne sale i škole, čime će ostaviti značajan legat za buduće generacije, posebno za najmlađe u Srbiji. Tako da će to biti legat koji ostaje posle te izložbe i za naše najmlađe u Srbiji - naveo je on.

Takođe, najavio je i da će Savski nasip, koji je trenutno korišćen za prolaz različitih vozila, biti potpuno opredeljen za pešake i bicikliste. Unutrašnja saobraćajnica paralelno sa Jurijem Gagarinom omogućiće prilaz automobilima do samog Ekspo kompleksa.

- Ova infrastruktura će ne samo olakšati pristup Ekspo 2027, već će imati i dugoročne koristi za Beograd - ocenio je Čučković.

"Krtice" za metro sa kopanjem kreću iz dva pravca

Pored ovoga, Čučković je govorio o izgradnji metro stanica i njihovoj pripremi pre nego što mašina stigne. Tuneli će biti opremljeni najsavremenijom tehnologijom, a sama izgradnja metroa predstavlja jedan od najvažnijih projekata za Beograd u narednim decenijama

Govoreći o izgradnji metroa, Čučković je predstavio novu mašinu koja će biti korišćena za kopanje tunela. Mašina će biti postavljena na dve lokacije: Makiško polje i Pančevački most. Ova mašina, čiji prečnik iznosi 9,5 metara, može da primi 100 radnika i ima kapacitet za kopanje tunela iz pravca Makiša.

- Obe mašine će istovremeno započeti radove, a njihov zadatak će biti da kopaju tunele za izgradnju metroa, pri čemu će ulaziti u zemlju i kretati se iz pravca Makiša.Ona će ići 10 metara dnevno i za tri meseca će stići do sledeće stanice - zaključio je Čučković.