Objava na Redditu u kojoj se jedna frizerka raspituje o prosečnoj plati i uslovima rada u Zagrebu pokrenula je lavinu komentara koji su, umesto konkretnih cifara, ogolili duboki društveni jaz u percepciji vrednosti rada. Diskusija se brzo transformisala u oštru debatu o tome koliko zapravo zarađuju zanatlije, a koliko bi trebalo da zarađuju u poređenju sa lekarima i akademskim građanima.

Da li je 20 evra za šišanje "pljačka"?

Središte sukoba postala je cena muškog šišanja od 20 evra, koju je deo korisnika ocenio kao nerealnu. Glavni argument nezadovoljnih je da zanat koji "ne nosi rizik" ne sme da donosi veće prihode od visokokvalifikovanih zanimanja.

- Zanat koji ne nosi nikakav rizik i da zarađuje 5 puta više od prosečnog čoveka, a 2 puta više od doktora... Kuda ide ovaj svet?

Ovakav stav nailazi na žestok otpor onih koji podsećaju da cena usluge nije čista zarada koja ide u džep frizera. U odbranu struke, korisnici navode da frizer plaća najam, režije (struja, voda, grejanje), poreze, doprinose, skupocenu opremu, potrošni materijal poput dezinfekcije i kragni, ali i neprestane edukacije koje su u ovoj industriji obavezne.

Koliko ostaje na kraju meseca

Korisnici su pokušali da izračunaju neto dobit jednog salona. Projekcije su išle od optimističnih 10.000 evra prometa mesečno, do realnijih prikaza u kojima država i troškovi poslovanja uzimaju lavovski deo kolača.

- Isplati minimalac, 500 evra ode na minimalne doprinose. Ostalo isplati nakon plaćanja dobiti i dividende. Znači godišnje oko 3.000 evra mesečno neto, a kreditna sposobnost minimalca - napisao je jedan od korisnika.

Ova računica otkriva ključnu razliku između vlasnika salona i frizera zaposlenog kod drugog. Dok vlasnik, uz veliki rizik i ulaganja, može doći do značajnih cifara, zaposleni frizeri u Zagrebu se, prema tvrdnjama iz komentara, uglavnom kreću u rasponu od 1.000 do 1.500 evra (uključujući bonuse).

Zanat ili fakultetska diploma

Posebno zanimljiv aspekt diskusije je osećaj nepravde kod onih sa fakultetskim obrazovanjem. Činjenica da frizer sa dobrim napojnicama i bonusima može imati primanja slična ili veća od nekoga ko je proveo godine na fakultetu, stvara ozbiljan društveni pritisak.

- Rekla bih bar 1.500 evra (uključeni bonusi). Svakako bolje nego neko s faksom. Ne potcenjujem posao, smatram da je težak, ali eto malo me demotiviše ta činjenica - glasio je jedan od komentara.