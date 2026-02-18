Slušaj vest

Naglasio je da su mlekari poziv na sastanak od njegovog šefa kabineta dobili prvog dana.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je za RTS da nije gajio velika nadanja od razgovora sa poljoprivrednicima i da je dugo u poljoprivredi i da je na razgovorima bilo udruženja koja ne žele da se dogovore.

- Mislim da je ključni prvi korak da su došli u institucije sistema, jer mislim da je uvek mesto da se tu vode pregovori, a ne da budu na ulici, da blokiraju ulice, da ometaju druge građane i sve. Tako da bih u svakom slučaju ja pozdravio taj potez s njihove strane - naveo je Glamočić.

Dodao je da su, kako ne bi bilo zabluda u javnosti, prvog dana dobili poziv njegovog šefa kabineta, a da im je na kraju i on poslao poziv napismeno.

- Onda su poslali negde pred samu ponoć da hoće sutradan, na praznik, u 13 časova, računajući da verovatno nećemo pristati. Naravno da smo svi pristali, došao je kompletan tim ministarstva, došli smo svi. Nažalost, oni su već posle 10-15 minuta hteli da izađu, došli su ultimativno, ali ipak smo sat i po vremena uspeli da prođemo u dijalogu, započeli dijalog i mislim da je to krenulo u dobrom smeru - rekao je Glamočić.

"Nemoguće prihvatiti zabranu uvoza"

Govoreći o zahtevima, Glamočić je rekao da je nemoguće prihvatiti zabranu uvoza svih poljoprivrednih proizvoda.

- Ako mi zabranimo Evropi da uvozimo bilo šta od njih, šta mislite, da će oni da skrste ruke i da puste sve? Ono što treba da se zna, Srbija je u regionu najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda, mi mnogo više izvozimo nego što uvozimo. Šta to znači? Ako mi zabranimo, zabraniće da izvozimo naše jabuke, naše maline, naše mleko. Stalno se priča o mleku, pa mi mleka više izvozimo, za 28 odsto prošle godine smo izvezli nego što smo uvezli - istakao je Glamočić.

Naglasio je da bi cela država bila ugrožena ukoliko bi bio prihvaćen zahtev o zabrani uvoza svih poljoprivrednih proizvoda, a da je drugi zahtev o regulaciji tržišta delimično prihvatljiv.