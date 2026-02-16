Slušaj vest

Deonica auto-puta Požega – Duga Poljana, duga oko 75 kilometara, sve se češće spominje kao jedan od ključnih infrastrukturnih zahvata u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Reč je o trasi koja će činiti deo budućeg pravca Beograd – Južni Jadran, zamišljenog da centralnu Srbiju efikasnije poveže sa Crnom Gorom i omogući brz izlazak na more.

Nova saobraćajnica nastavi će se na već izgrađeni dio auto-puta Miloš Veliki kod Požege, a potom će presecati izuzetno zahtevan teren Zlatiborskog okruga i Pešterske visoravni. Trasa se završava kod Duge Poljane, gde je planirano povezivanje sa regionalnim putevima prema Novom Pazaru i Sjenici.

Inženjerski gledano, reč je o jednom od najsloženijih projekata u ovom delu regiona. Brdovit i kraški reljef Peštera podrazumeva izgradnju brojnih mostova i vijadukata, kao i više tunela kroz planinske masive. Planirane su i savremene petlje koje će omogućiti kvalitetno povezivanje sa postojećom putnom mrežom i podizanje ukupnog nivoa bezbednosti.

1/6 Vidi galeriju Kako će izgledati trasa auto-puta Požega - Duga Poljana Foto: screenshot YT/SkyscrapersConstructionSerbia

Primena savremenih tehničkih rešenja trebalo bi da omogući veće projektovane brzine i smanjenje rizičnih deonica sa oštrim krivinama. Istovremeno, projektanti naglašavaju važnost prilagođavanja trase specifičnim klimatskim i geografskim uslovima Pešterske visoravni, kako bi se uticaj na prirodno okruženje sveo na minimum.

Zbog zahtevnosti terena predviđeno je da ovaj auto-put prolazi kroz 10 tunela ukupne dužine oko 16,9 km, imaće 71 most ukupne dužine 34,4 km i tri petlje - Arilje, Ivanjica i Duga Poljana. Radove izvodi kompanija "China Road and Bridge Corporation Ltd", a planirano je da radovi budu gotovi tokom ove godine.

Ekonomski efekti ovog auto-puta mogli bi biti dalekosežni. Novi Pazar, Sjenica i okolne opštine dobiće brzu vezu sa Beogradom i ostatkom zemlje, ali i bolju saobraćajnu povezanost sa turističkim centrima poput Zlatibora i Golije. Time se otvara prostor za razvoj logistike, proizvodnih zona i novih investicija.

Prednosti koje se najčešće ističu uključuju kraće vreme putovanja prema Crnoj Gori i Jadranu, veće interesovanje investitora, lakši pristup zdravstvenim i obrazovnim institucijama, te otvaranje novih radnih mesta tokom i nakon izgradnje. Za stanovnike Pešteri to znači i postepeno prevazilaženje dugogodišnje saobraćajne izolovanosti.