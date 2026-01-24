Slušaj vest

Autoput „Svetozar Miletić“ dobio je svoje table – trajni podsetnik na ime koje je obeležilo našu istoriju i borbu za slobodu.

Na inicijativu Fondacije “Svetozar Miletić” iz Novog Sada doneta je odluka o nazivu ovog novog autoputa.

Naime, postavljene su table sa nazivom autoputa Šabac – Ruma. Deonica od Novog Sada do Šapca nosiće ime Svetozara Miletića

„Svetozar Miletić bio je jedan od najznačajnijih i najuticajnijih srpskih političara u Austrougarskoj u drugoj polovini 19. veka, koji se, pre svega, zalagao za bolji položaj Srba u Vojvodini, ali i za ujedinjenje srpskog naroda“, navodi se u obrazloženju Vlade.

