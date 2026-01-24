Slušaj vest

Autoput „Svetozar Miletić“ dobio je svoje table – trajni podsetnik na ime koje je obeležilo našu istoriju i borbu za slobodu.

Na inicijativu Fondacije “Svetozar Miletić” iz Novog Sada doneta je odluka o nazivu ovog novog autoputa.

Naime, postavljene su table sa nazivom autoputa Šabac – Ruma. Deonica od Novog Sada do Šapca nosiće ime Svetozara Miletića