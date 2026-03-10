Slušaj vest

Nakon druge presude kojom američki sudovi odbijaju žalbu Hrvatske u arbitraži oko gasnog biznisa sa MOL-om, naftni konsultant Jasminko Umićević tvrdi da se mađarska kompanija teško može naplatiti, a kao jedan od razloga navodi to što Evropska komisija smatra da su isplate po intra-EU arbitražama nezakonita državna podrška, pa bi Hrvatska od MOL-a mogla da traži povrat 236 miliona evra.

Sudija Okružnog suda Distrikta Kolumbija odbio je žalbu Hrvatske protiv ranije odluke po kojoj Hrvatska nije poštovala odredbe ugovora o gasnom poslovanju sa MOL-om, zbog čega je dužna da isplati 183,94 miliona dolara mađarskoj kompaniji, piše hrvatski Večernji list.

Ovo je druga žalba koju je isti sudija američkog suda odbio, pa se svota za plaćanje zbog troškova arbitraže i kamata penje na čak 236 miliona dolara.

Umićević, međutim, smatra da će se, uprkos pozitivnoj presudi, MOL teško naplatiti i u prilog tome navodi više argumenata.

Foto: Shutterstock

"Prvo, reč je o intra-EU investicionom sporu. Sud Evropske unije je u presudama Ahmea i Komstroj jasno rekao da takve arbitraže nisu kompatibilne sa pravnim poretkom Evropske unije. To znači da je izvršenje takvih presuda u Evropskoj uniji pravno veoma problematično", napisao je Umićević na platformi Iks i dodao još dva razloga.

"Drugo, čak i izvan Evropske unije naplata od neke države nije jednostavna. Postoji snažna doktrina državnog imuniteta od izvršenja. Presudu je relativno lako dobiti, ali je često mnogo teže pronaći državnu imovinu koja zaista može da bude zaplenjena; nema zaplene ambasada, deviznih rezervi, vojne opreme i slično", navodi ovaj stručnjak i dodaje ključan razlog zbog kojeg se MOL ipak možda neće moći naplatiti.

Umićević: "Priča nije završena"

"Treće, a to je možda najzanimljivije: Evropska komisija je u sličnim slučajevima zauzela stav da isplata odštete po intra-EU arbitražama može predstavljati nezakonitu državnu podršku. U takvoj situaciji država članica može biti obavezana da traži povrat novca, u konkretnom slučaju Hrvatska od MOL-a. Kao naknadu štete i povrat Hrvatska bi, na primer, mogla da zapleni akcije INA-e u vlasništvu MOL-a i slično. Zato ova priča još nije završena. MOL možda ima arbitražnu presudu donesenu od nenadležne arbitraže na papiru, ali put od presude do stvarne naplate biće dug, pravno složen i krajnje neizvestan", tvrdi Umićević.