Slušaj vest

Kupovina sopstvene nekretnine u Nemačkoj za mnoge ljude sa Balkana predstavlja ostvarenje životnog sna i krunu dugogodišnjeg rada u inostranstvu. Većina veruje da se podizanjem stambenog kredita zauvek oslobađa plaćanja skupe kirije i rešava svoje finansijske brige. Ipak, jedna iskrena ispovest pokazuje da je vlasništvo nekretnine u Nemačkoj često rupa bez dna koja sa sobom nosi ogroman finansijski pritisak i stres.

Jedan muškarac poreklom iz Hrvatske je na društvenim mrežama podelio svoje iskustvo i upozori sve one koji planiraju da se upuste u kupovinu nekretnine u Nemačkoj, priznajući da se gorko pokajao zbog svoje odluke.

- Ljudi moji, moram vam priznati jednu svoju grešku. Kad sam pre osam godina kupio stan u Nemačkoj, mislio sam super, sada sam svoj, nema više kirije, ide sve glatko. Ma kakvi! Uzeo sam kredit na 20 godina, ostalo je još 12, i nisam imao pojma koliko stvarno košta biti vlasnik stana. Ljudi misle kupiš stan i miran si, a realnost je brutalna - započeo je on svoju ispovest.

Skriveni troškovi

Kako objašnjava, sama rata kredita banci nije problem, ali ono što mnogi kupci ne uzimaju u obzir pre potpisivanja ugovora jesu fiksni mesečni troškovi održavanja i komunalija koji prate svaku nekretninu. On je do detalja, u evro, izračunao koliko ga košta "luksuz" posedovanja stana.

- Rata kredita je ok, ali onda dolaze stvarni troškovi. Grejanje - 150 evra mesečno. Struja - 80 evra. Voda i kanalizacija - 50 evra. Gas (plin) - 70 evra. Osiguranje stana - 30 evra. Porez na nekretninu - 40 evra. Lift i čišćenje hodnika - 50 evra. Popravke i sitni kvarovi - barem 50 evra mesečno, a ponekad i više. Znači, kad saberem sve ovo, pre nego što platim rate za kredit, troškovi vlasništva idu i do 500 - 550 evra mesečno - objašnjava.

Šok račun i komšija iz pakla

Kao da redovni mesečni troškovi nisu dovoljan teret, vlasnici stanova u Nemačkoj moraju da učestvuju i u velikim sanacijama zgrada, što donosi astronomske izdatke.

- Do kraja avgusta moram da platim 18.000 evra za novu fasadu na zgradi, i ne znam ni kako ću to finansirati! Znači, i kad isplatim stan, ako ikad platim ovaj kredit, ja imam 550-600 evra troškova, a kirija u tuđem stanu je 800-900 evra (sa uključenim troškovima), meni to ne pravi neku razliku - piše.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Pored finansijskog iscrpljivanja, tu je i narušen mir. Život u zgradi donosi i probleme sa stanarima, a on, kao vlasnik, mora sam da se nosi sa svim mukama.

- Kao da sve ovo nije dovoljno, imam i problem sa komšijom iznad koji stalno pravi buku i ne mari ni za koga. S tim čovekom stalno nešto - popravke, pritužbe, razgovori... Sve ide na tebe, a on ne preuzima ništa - požalio se.

Sada, osam godina kasnije, on se pita da li se "zeznuh" ili je kupovina nekretnine u Nemačkoj zaista totalno drugačija priča od one u Hrvatskoj.

- Već sam vezan za grad, za posao, za stan - ne mogu se ni pomeriti, a i da hoću, sve ovo me guši. Misliš da si rešio život kad kupiš stan, a zapravo svaki mesec jedva dišeš od troškova i obaveza - iskren je on.

Na kraju je uputio snažnu poruku svima koji maštaju o svom krovu nad glavom u Nemačkoj:

- Ljudi pričaju 'kupio si stan, sada si svoj, nema više troškova'. Daleko od istine! Ako planirate da kupite stan u Nemačkoj, pitajte za sve detalje pre nego što se upustite u kredit. Ne gledajte samo cenu stana, gledajte sve troškove vlasništva, jer ovo nije samo nekretnina, ovo je stalna finansijska odgovornost i stres! - zaključio je.