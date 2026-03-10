Slušaj vest

Model "Fiat Tipo“ poslednjih godina postao je jedan od najtraženijih automobila u svojoj klasi, posebno među kupcima koji traže pouzdano i racionalno rešenje bez visokih troškova održavanja.

U brojnim analizama koje funkcionišu kao svojevrsni vodič za kupovinu polovnih automobila, upravo se ovaj model sve češće navodi kao preporuka zbog dobrog odnosa cene, komfora i pouzdanosti. Na domaćem tržištu naročito su zastupljene verzije proizvedene posle 2016. godine, kada je "Tipo“ u novoj generaciji zvanično stigao i u Srbiju.

Jednostavna mehanika

Jedan od glavnih razloga popularnosti ovog modela jeste njegova jednostavna i proverena mehanika. Fiat je kod „Tipa“ primenio već poznate motore i komponente koje su godinama unazad korišćene u drugim modelima, što je doprinelo pouzdanosti i pristupačnom održavanju.

Najčešći motori na našem tržištu su:

- 1.4 benzinac sa 95 KS - atmosferski motor bez turbine, poznat po jednostavnoj konstrukciji

- 1.6 MultiJet dizel sa 120 KS - elastičan i štedljiv motor za duža putovanja

- 1.3 MultiJet dizel sa 95 KS - ekonomična opcija za gradske i mešovite uslove vožnje

Prednosti mehaničkog sklopa uključuju:

- Lanac ili izdržljiv kaiš sa jasnim servisnim intervalima

- Nisku potrošnju goriva, posebno kod dizel verzija

- Jednostavan pristup servisnim delovima

- Veliku dostupnost rezervnih delova na domaćem tržištu

- Mehaničke komponente bez složenih i skupih hibridnih sistema

Porodični automobil sa velikim prtljažnikom

Ogibljenje je podešeno više ka udobnosti nego sportskim performansama, što je u skladu sa namenom automobila kao porodičnog i svakodnevnog prevoznog sredstva. Idealan za porodicu „Fiat Tipo“ je dostupan u sedan, hečbek i karavan verziji, što kupcima omogućava izbor prema potrebama. Posebno je tražen sedan model zbog velikog prtljažnika od oko 520 litara, dok karavan nudi još više prostora za porodična putovanja. Prostrana kabina pruža dovoljno mesta za pet odraslih osoba, uz solidan prostor za kolena na zadnjoj klupi.

Prtljažni prostor je jedan od najvećih u klasi, što ga čini pogodnim za:

- Porodična putovanja

- Prevoz dečjih kolica

- Duža putovanja sa više prtljaga

- Svakodnevne gradske obaveze

Oprema varira u zavisnosti od paketa, ali većina primeraka na tržištu ima klima-uređaj, multimedijalni sistem, komande na volanu i osnovne bezbednosne sisteme poput ABS-a i ESP-a. Trošak minimalan, održavanje lako Jedna od ključnih stavki prilikom kupovine polovnog automobila jeste cena održavanja, a „Tipo“ se u tom segmentu pokazao kao racionalan izbor.

Tipične karakteristike troškova:

- Mali servis kod benzinca u rasponu od 10.000 do 15.000 dinara

- Dizel verzije imaju nešto skuplje servise, ali uz nižu potrošnju

- Potrošnja benzinca oko 6,5–7,5 litara na 100 km

- Dizel motori troše između 4,5 i 5,5 litara na 100 km

Registracija i osiguranje u skladu sa zapreminom motora, bez dodatnih nameta. Rezervni delovi su široko dostupni, kako originalni tako i zamenski, a mreža servisera upoznata je sa konstrukcijom ovog modela, što dodatno olakšava održavanje.

Cena na tržištu

Na oglasima u Srbiji cene modela „Fiat Tipo“ kreću se od oko 6.000 evra za starije primerke sa većom kilometražom, dok noviji modeli sa boljom opremom i manjom kilometražom dostižu i 10.000 evra.