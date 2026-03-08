Slušaj vest

U vreme kada cene nekretnina u mnogim delovima sveta dostižu rekordne nivoe, a sopstveni dom postaje sve nedostižniji san za brojne porodice, pojedinci su primorani da traže alternativna rešenja kako bi rešili svoje stambeno pitanje.

Jedan od takvih primera dolazi iz američke savezne države Colorado, gde su supružnici James i Doreen vlastitim rukama izgradili kuću vrednu oko 39.000 dolara (oko 33.000 evra). Reč je o pasivnoj solarnoj kući izgrađenoj u svega devet meseci, pri čemu su sami obavili oko 90 odsto radova.

Sve uradili svojim rukama

Par je kuću podigao na zemljištu površine 35 jutara koje su kupili za oko 100.000 dolara, dok je bušenje bunara za vodu koštalo dodatnih 17.000 dolara (oko 14.000 evra). Uprkos tim troškovima, sam objekat kuće izgrađen je izuzetno ekonomično, uz korišćenje prirodnih materijala, recikliranih elemenata i sopstvenog rada.

Živeli u autobusu

James i Doreen odlučili su se na gradnju nakon nekoliko godina života u preuređenom autobusu. U početku su planirali da putuju, ali su s vremenom shvatili da žele trajno mesto za život, i to u blizini svoje ćerke koja živi u Coloradu.

Pre kupovine zemljišta, godinu dana su živeli u najmu kako bi bolje upoznali područje, lokalne uslove i propise. Prema njihovim rečima, takav pristup može sprečiti brojne probleme jer se lokalni zakoni o gradnji i zoniranju značajno razlikuju.

“Važno je prvo živeti u području u kojem planirate graditi, razgovarati sa lokalnim stanovnicima i upoznati pravila”, objašnjava James.

Energetski efikasna

Kuća je projektovana kao pasivni solarni objekat, što znači da koristi sunčevu energiju za grejanje bez dodatnih troškova električne energije. Veliki prozori su okrenuti prema istoku i jugu kako bi maksimalno iskoristili sunčevu toplinu.

Betonski pod debljine oko pet centimetara tokom dana apsorbuje toplotu sunca i zagreva se na približno 35 °C, a tokom noći je postepeno otpušta u prostor. Ispod poda nalazi se sloj izolacije debljine pet centimetara kako bi se sprečio gubitak toplote u tlo. Zidovi su izgrađeni od blokova ispunjenih betonom koji takođe služe kao toplotna masa, dok je spoljašnja strana dodatno izolovana i obložena malterom. Ovakav sistem omogućava stabilnu temperaturu u kući bez potrebe za klasičnim sistemom grejanja.

U centralnom delu kuće nalazi se posebna peć koja služi i kao peć za pizzu, ali i kao tzv. ‘zidana peć’ za akumulaciju toplote. Sistem koristi princip koji se tradicionalno primenjuje u severnoj Evropi i Rusiji. Unutar konstrukcije nalazi se više od pet tona peska koji pohranjuje toplotu nastalu sagorevanjem drveta. Na taj način prostor se može grejati danima nakon što se peć jednom naloži.

Funkcionalan i minimalistički enterijer

Uprkos relativno maloj površini, kuća je projektovana tako da maksimalno iskorišćava prostor. Kuhinja je organizovana u trokutastom rasporedu kako bi svi radni elementi – šporet, frižider i sudopera – bili lako dostupni.

Sudopera je industrijskog tipa sa dve posude i daskom za sečenje koja omogućava pripremu hrane direktno iznad sudopere radi lakšeg čišćenja. Radne ploče su izrađene od oraha koje je James obradio od drveta dobijenog od prijatelja.

U dnevnoj sobi dominiraju veliki prozori s pogledom na okolni pejzaž, dok je sto izrađen od velikog komada drveta iz prethodne kuće koju su izgradili. Donji deo stola napravljen je od prepolovljenih metalnih buradi za pivo. Spavaća soba uređena je minimalistički, sa krevetom i velikim prozorima koji omogućavaju pogled na zvezdano nebo i izlazak sunca.

Korišćenje prirodnih materijala

Veliki deo materijala nabavljen je povoljno ili dobijen od poznanika. Na primer, kamene ploče za tuš kabinu kupili su od prijatelja za 100 dolara (86 evra), dok je lavabo u kupatilu izrađen ručno posebnom marokanskom tehnikom maltera poznatom kao tadilakt. Drvene grede na plafonu su od smrče, dok su plafonske daske od ponderosa bora. Većinu drveta James je sam obradio u sopstvenoj pilani.

Spoljašnja drvena obloga obrađena je japanskom tehnikom spaljivanja drveta, poznatom kao ‘shou sugi ban’, koja povećava otpornost na vremenske uslove i UV zračenje.

Iako je projekat realizovan vrlo ekonomično, graditelji priznaju da su napravili jednu skupu grešku. Prilikom izlivanja betonskog poda naručili su dodavanje boje u beton, što ih je koštalo oko 3.000 dolara (oko 2.500 evra). Kasnije su saznali da bi pigment mogli kupiti sami za oko 300 dolara. “Često se najveća zarada ostvaruje na dodatnim uslugama. Osnovni proizvod može biti jeftin, ali dodaci značajno povećavaju cenu”, objašnjava James.

Minimalni troškovi života

Zahvaljujući pasivnom dizajnu i solarnom sistemu, kuća nema troškova za električnu energiju. Jedini redovni mesečni izdatak za energiju je gas, oko 85 dolara (73 evra) mesečno. Godišnji porez na nekretninu iznosi približno 1.500 dolara (1.290 evra). James i Doreen u braku su gotovo 46 godina i naglašavaju da je međusobno poverenje bilo ključno za uspeh projekta. Tokom gradnje naučili su kako da raspodele zadatke prema svojim veštinama.

“Gradnja kuće je poput maratona. Biće trenutaka kada ćete se zapitati da li je to bila dobra odluka, ali ako idete korak po korak, kuća se na kraju izgradi”, poručuje James.