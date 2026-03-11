Slušaj vest

U regionu Ligurija, na severozapadu Italije, ušuškan je mali grad. Krasi ga arhitektura slična Đenovi, ali za razliku od Đenove, grad Savona je manja turistička atrakcija.

U Italiji cene espresa i jesu između 1,20 - 1,50 evra. Kapućino po ceni od 1,30 evra je moguć ako se pije za šankom. Ako se pak odlučite za baštu kafića, cene rastu. Ali ne i u Savoni, gde u samom centru, u bašti na trgu - kapućino košta svega 1,30 evra.

Stanica za kruzere

Savona nije velika atrakcija, više je miran, autentičan i nešto jeftiniji italijanski grad. Međutim, upravo taj grad je česta stanica kruzerima. Prilazak sa mora će vas odvesti na most odakle možete začas stići u centar grada. Mnogo ljudi kroz Savonu prođe upravo tako - u tranzitu, ali i sa tranzitnim putnicima - gužve nema.

Fotogenične atrakcije

Ljubitelji fotografije mogu naći romantične fotogenične prizore koji nisu svakodnevni; Jedan od njih je upravo uži sokak u blizini luke duž čije širine stanovnici prostiru veš. Po društvenim mrežama možete naći fotografije upravo odatle. Toliko jednostavna stvar postala je atrakcija mnogima. Budući da je brdovit grad, vrlo lako možete naći vidikovce sa odličnim pogledom na more. Tvrđava Fortezza del Priamar daje ozbiljan panoramski pogled.

Sportski duh grada

Iako široj javnosti ovaj grad nije poznat po sportu, sportski duh se oseća na svakom koraku. Lokalno stanovništvo od ranog jutra trči i vozi bicikle. Takođe, Savona pripada oblasti kroz koju se održava poznata biciklistička trka - Milan-San Remo. To je jedna od najvažnijih jednodnevnih trka na svetu.

Cene smeštaja

Za razliku od popularnijih destinacija, kao što su Đenova ili Milano, Savona drži dosta niže cene smeštaja. Van sezone možete naći hotele koji traže oko 40 evra za noć, ali što više želite da osetite luksuz - time cene rastu. Tokom leta, iznos za noć može biti i od 80 evra pa nadalje.

Mir na svakom koraku

Na ulicama ćete uglavnom sretati lokalno stanovništvo. S obzirom na to da grad nije veliki, manje su prilike za konstantni obilazak. Ovo nije destinacija za aktivni, već pravi pasivni odmor i uživanje u prelepim prizorima prirode i arhitekture.