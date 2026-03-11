U ovom slučaju klima u kolima troši ubedljivo najviše goriva: Evo kako se ponaša u gradu, a kako na otvorenom putu
Ispričano je mnogo priča i dato dosta saveta o klima-uređajima u automobilima i njihovom uticaju na potrošnju goriva, a merenja je sproveo i Nemački autoklub (ADAC).
Zahvaljujući modernim kompresorima klima-uređaja, uticaj na potrošnju goriva i dodatne troškove polako opada. Test je pokazao prosečnu dodatnu potrošnju od 10 do 15 odsto.
Veliki uticaj na potrošnju goriva ima i područje na kojem vozite automobil.
U gradu: Potrošnja je povećana za oko 20 odsto.
Na otvorenom putu (prosečna brzina oko 100 km/h): Potrošnja raste za oko šest odsto.
U praznom hodu (leru): Potrošnja raste za velikih 70 odsto.
Za nižu potrošnju goriva sistem mora da reguliše unutrašnju temperaturu što je nezavisnije moguće, tj. u režimu rada Auto, ako imate automatski klima-uređaj. Zapravo, takav način rada je mnogo bolji nego da sami određujete snagu duvanja klima-uređaja.
Biznis Kurir/HAK