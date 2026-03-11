Slušaj vest

Ispričano je mnogo priča i dato dosta saveta o klima-uređajima u automobilima i njihovom uticaju na potrošnju goriva, a merenja je sproveo i Nemački autoklub (ADAC).

Zahvaljujući modernim kompresorima klima-uređaja, uticaj na potrošnju goriva i dodatne troškove polako opada. Test je pokazao prosečnu dodatnu potrošnju od 10 do 15 odsto.

Veliki uticaj na potrošnju goriva ima i područje na kojem vozite automobil.

U gradu: Potrošnja je povećana za oko 20 odsto.

Na otvorenom putu (prosečna brzina oko 100 km/h): Potrošnja raste za oko šest odsto.

U praznom hodu (leru): Potrošnja raste za velikih 70 odsto.

Za nižu potrošnju goriva sistem mora da reguliše unutrašnju temperaturu što je nezavisnije moguće, tj. u režimu rada Auto, ako imate automatski klima-uređaj. Zapravo, takav način rada je mnogo bolji nego da sami određujete snagu duvanja klima-uređaja.

Biznis Kurir/HAK

Ne propustitePlanetaŽENA VISILA NA NOSAČU KLIMA UREĐAJA: Rizikovala život spasavajući majku i dete iz požara na 13. spratu (VIDEO)
klima.jpg
DruštvoSa porastom potražnje skočila i cena održavanja: Pogledajte koliko ove godine košta servisiranje klimatskih uređaja i šta sve ulazi u cenu
366443_250603.04_15_31_16.Still017.jpg
NovčanikSA OVIM KLIMAMA NEMA GREŠKE! Pružaju najbolje garancije i kvalitet, a ni sa cenama nećete proći kao bosi po trnju - Idealne za sve
DruštvoLAŽNI SERVISERI UZIMAJU 2.500 DINARA ZA NAVODNO ČIŠĆENJE KLIMA-UREĐAJA: Niti ga očiste, niti napune!
klima-1.jpg