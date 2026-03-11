Slušaj vest

Iako je prava pomama za kućama van grada, koja je obeležila period pandemije, donekle utihnula, interesovanje za vojvođanskim kaskadama i proplancima ne prestaje. Ipak, tržište se značajno promenilo, cene su drastično skočile, a pravila za podizanje kredita su stroža nego što mnogi očekuju.

Fruška gora: Od 2.000 do 27.000 evra za isti plac

Najveći "bum" doživela je Fruška gora, koja je godinama najpopularnija destinacija. Prema rečima vlasnika nekretnina na ovoj planini, cene su u nekim delovima skočile i do deset puta u odnosu na period od pre desetak godina. Na primer, plac u okolini Krčedina koji je 2015. godine plaćen 2.400 evra, danas dostiže cenu od 27.000 evra.

Slična situacija je i na Banstolu, gde se vikendice od oko 65 kvadrata sada procenjuju na preko 87.000 evra, dok su nekada koštale tek delić te sume. Danas je teško naći dobro zemljište ispod pet evra po kvadratu, dok se na Kosmaju za ar traži i do 3.000 evra.

Kredit za vikendicu - misija (skoro) nemoguća?

Mnogi građani razmatraju opciju kupovine na rate, ali tu nailaze na prvu veliku prepreku. Banke više ne odobravaju stambene kredite za objekte koji su u katastru upisani kao vikendice ili apartmani. Jedina opcija za ovakvu kupovinu je gotovinski (keš) kredit, koji je u većini banaka ograničen na iznos do 3 miliona dinara. Da biste dobili klasičan stambeni kredit, objekat mora biti uknjižen kao stan ili porodična stambena kuća.

"Dvaput se radujete: Kad je kupite i kad je prodate"

Stručnjaci za nekretnine ističu da se mnogi kupci, poneseni emocijama, kasnije pokaju. Postoji stara izreka da se vlasnik vikendice raduje dva puta – kada je kupi i kada je proda. Razlog leži u skrivenim troškovima i obavezama:

Održavanje: Kuća koja se ne koristi najbrže propada.

Infrastruktura: Mnogi zaboravljaju da zimi putevi mogu postati neprohodni ili da vodovod u nekim naseljima "štuca".

Isplativost: Ako vikendica košta 100.000 evra, uz poreze i račune, često je ekonomski racionalnije iznajmljivati smeštaj za 50 do 100 evra po vikendu.

Šta se nudi na tržištu?

Uprkos visokim cenama, ponuda je raznolika, a Vojvodina drži čak 59% ukupnog tržišta vikendica u Srbiji.

Sremski Karlovci (Stražilovo): Vikendica od 100 m² na placu od 21 ar ceni se oko 100.000 evra.

Begeč: Građevinski plac od 23 ara može se naći za 32.000 evra.

Sremska Kamenica: Manji uknjiženi objekti od tridesetak kvadrata sa lepim pogledom prodaju se za oko 150.000 evra.

Potez Zrenjanina: Uz reku Begej, moguće je pronaći opremljene vikendice za oko 35.000 evra, što se smatra izuzetno povoljnom ponudom. Savet pre kupovine

Pre nego što se odlučite na ovaj korak, finansijski savetnici predlažu da rata kredita ne prelazi 10% vaših mesečnih primanja. Takođe, ključno je proveriti da li je put do placa predviđen za čišćenje snega i kakva je pokrivenost mobilnim signalom, jer je u današnje vreme život (i rad od kuće) bez interneta nezamisliv.