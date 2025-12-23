Slušaj vest

U ponudi su dve male vikendice, svaka površine 40 kvadratnih metara, smeštene na placu od 11,5 ari u jednom od najlepših vikend-naselja na Bešenovačkom jezeru, na Fruškoj gori. Ova lokacija predstavlja idealno mesto za opuštanje u prirodi, daleko od gradske gužve, sa dovoljno prostora za aktivnosti na otvorenom i uživanje u miru.

Kompleks u kojem se nalaze vikendice garantuje privatnost i spokoj, dok okolina pruža odlične mogućnosti za šetnje, ribolov ili izlete. Lokacija je lako dostupna iz okolnih većih gradova, a u neposrednoj blizini nalaze se i prodavnice i lokalni restorani.

Vikendice su pogodene za renoviranje i uređivanje po vlastitim željama, što ih čini odličnom opcijom i za porodice koje traže vikend-kuću, ali i za investitore zainteresovane za nekretnine na Fruškoj gori. Naselje je uređeno i obezbeđuje miran i siguran boravak tokom cele godine.