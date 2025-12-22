Slušaj vest

Za evidentiranje bespravnih objekata prema Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, poznatom kao "Svoj na svome", do nedelje, 21. decembra u 19 časova, podneto je ukupno 313.324 prijave, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Podnošenje prijava za objekte koji nisu upisani u katastar započelo je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose elektronskim putem, preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs, koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Građani to mogu učiniti korišćenjem svog JMBG-a i lične karte, putem naloga na portalu eUprava, preko uslužnih centara jedinica lokalne samouprave, kao i u 547 pošta širom Srbije.

