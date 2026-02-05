Slušaj vest

Odien grupa ulaže oko 50 miliona evra u izgradnju novog hotela u Kaštel Starom, na mestu starog Zeničkog odmarališta uz obalu, a završetak ovog projekta najavljen je do kraja 2028. godine, saopštili su iz te češke grupe u četvrtak.

Vlasnik Odien grupe, Michael Saran, koji je bio na otvaranju radova na gradilištu, istakao je da Hrvatska sa novim kaštelanskim projektom postaje najvažnije središte njihovog novog investicionog uzleta.

"U narednim godinama prioritet dajemo ulaganjima u Hrvatskoj, a Kaštela vidim kao izuzetno perspektivnu destinaciju. Ovaj projekat predstavlja prvu veliku hotelsku investiciju i prvi luksuzni hotel u Kaštelima, te sa zadovoljstvom predstavljamo ovu izuzetnu destinaciju široj međunarodnoj javnosti", naglasio je Saran.

Već upravljaju resortom u Splitu

Hotel će imati nekoliko bazena, wellness centar i 150 soba u luksuznoj kategoriji, planira poslovati tokom cele godine, nudeći i konferencijske sadržaje, navode iz Odien grupe.

"Kaštela su grad bogate istorije i sa snažnim investicionim ciklusom verujem da ćemo novim hotelom postati konkurentniji na dinamičnom turističkom tržištu i jedna od najatraktivnijih dalmatinskih destinacija", rekao je gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović.

Odien je osnovan 2004. godine, ima sedište u Pragu, i posluje u sektorima nekretnina, hotelijerstva, infrastrukture i energetike putem kompanija Odien Real Estate, Odien Hotels i Avia Energo. Odien grupa u Hrvatskoj je vlasnik i upravlja resortom Le Méridien Lav Split.