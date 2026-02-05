Slušaj vest

Ako ste ikada poželeli da postanete vlasnik privatnog ostrva, onda je ova prilika prava za vas! Prodaje se veštačko ostrvo Flakfortet, bivša morska tvrđava, koje se nalazi u moreuzu Erezund između Švedske i Danske.

Naime, Flakfortet je izgrađen u Eresundu između 1910. i 1916. godine i bilo je deo kopenhagenskih morskih utvrđenja. Međutim, tvrđava nikada nije aktivno korišćena u Prvom svetskom ratu. Iako je mogla da primi do 550 ljudi i bila je opremljena artiljerijom, nikada nije korišćena u te svrshe, a danska vojska je konačno napustila bazu 1968. godine.

Bivši vojni objekat pripada švedskoj kompaniji Malmekranen od 2001. godine, a sada vlasnici žele da se rastanu sa istorijski značajnom tvrđavom. I to uz značajan profit.

Malmekranen je kupio Flakfortet za samo 3 miliona danskih kruna, dok je trenutna tražena cena: 74,5 miliona danskih kruna (približno 10 miliona evra)!

Ostrvo je decenijama popularno mesto okupljanja jedriličara, žarište za ljubitelje vodenih sportova, a takođe je veoma popularno među turistima. U godinama najviše posete privlači i do 50.000 posetilaca, izveštava časopis Yacht.

Foto: Shutterstock

Šta tvrđava nudi

Flakfortet se prostire na površini od 30.713 kvadratnih metara. Površina zgrade je 9.900 kvadratnih metara, prema danskoj platformi za podatke Resigts. Uključuje restoran, smeštaj i konferencijske sale. Postoji i trajektna veza sa Kopenhagenom.

Imanje čak ima i sopstvene sisteme za snabdevanje vodom i električnom energijom.

- Zahvaljujući modernom postrojenju za desalinizaciju, ostrvo je samodovoljno u pogledu sveže vode. Dva Skania generatora pokrivaju potražnju za električnom energijom - kaže Stig Lintrup, direktor Lintrup & Norgart.

Kupac bi trebalo da ovo zna unapred.

Ko su potencijalni kupci? "Kompanije za nekretnine specijalizovane za jedinstvene investicije“ ili "bogati pojedince koji traže osamljeniju i mirniju lokaciju od one koju nudi tipično letnje područje", prema Lintrupu.

Ali Danska bi takođe mogla da napravi potez.

- Mogla bi to biti država, ako se ostrvo smatra kritičnom infrastrukturom zbog svoje centralne lokacije u severnom delu Eresund-a između Kopenhagena i Malmea, i želela bi da ga ponovo vidi u danskim rukama - rekao je Lintrup za industrijski portal EjendomsWatch.

Međutim, san o ostrvu nije sasvim bez ograničenja. Flakfortet je zaštićeni istorijski spomenik od 2002. godine. Nove zgrade ili renovacije moraju biti odobrene od strane Danske agencije za palate i kulturno nasleđe. Štaviše, ostrvo mora ostati otvoreno za javnost.