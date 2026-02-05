Ukoliko ste ikada poželeli da posedujete ostrvo, sada to i možete! Prodaje se bivša tvrđava za neverovatnih 10 miliona evra, ali postoji jedna caka! (Video)
Ako ste ikada poželeli da postanete vlasnik privatnog ostrva, onda je ova prilika prava za vas! Prodaje se veštačko ostrvo Flakfortet, bivša morska tvrđava, koje se nalazi u moreuzu Erezund između Švedske i Danske.
Naime, Flakfortet je izgrađen u Eresundu između 1910. i 1916. godine i bilo je deo kopenhagenskih morskih utvrđenja. Međutim, tvrđava nikada nije aktivno korišćena u Prvom svetskom ratu. Iako je mogla da primi do 550 ljudi i bila je opremljena artiljerijom, nikada nije korišćena u te svrshe, a danska vojska je konačno napustila bazu 1968. godine.
Bivši vojni objekat pripada švedskoj kompaniji Malmekranen od 2001. godine, a sada vlasnici žele da se rastanu sa istorijski značajnom tvrđavom. I to uz značajan profit.
Malmekranen je kupio Flakfortet za samo 3 miliona danskih kruna, dok je trenutna tražena cena: 74,5 miliona danskih kruna (približno 10 miliona evra)!
Ostrvo je decenijama popularno mesto okupljanja jedriličara, žarište za ljubitelje vodenih sportova, a takođe je veoma popularno među turistima. U godinama najviše posete privlači i do 50.000 posetilaca, izveštava časopis Yacht.
Šta tvrđava nudi
Flakfortet se prostire na površini od 30.713 kvadratnih metara. Površina zgrade je 9.900 kvadratnih metara, prema danskoj platformi za podatke Resigts. Uključuje restoran, smeštaj i konferencijske sale. Postoji i trajektna veza sa Kopenhagenom.
Imanje čak ima i sopstvene sisteme za snabdevanje vodom i električnom energijom.
- Zahvaljujući modernom postrojenju za desalinizaciju, ostrvo je samodovoljno u pogledu sveže vode. Dva Skania generatora pokrivaju potražnju za električnom energijom - kaže Stig Lintrup, direktor Lintrup & Norgart.
Kupac bi trebalo da ovo zna unapred.
Ko su potencijalni kupci? "Kompanije za nekretnine specijalizovane za jedinstvene investicije“ ili "bogati pojedince koji traže osamljeniju i mirniju lokaciju od one koju nudi tipično letnje područje", prema Lintrupu.
Ali Danska bi takođe mogla da napravi potez.
- Mogla bi to biti država, ako se ostrvo smatra kritičnom infrastrukturom zbog svoje centralne lokacije u severnom delu Eresund-a između Kopenhagena i Malmea, i želela bi da ga ponovo vidi u danskim rukama - rekao je Lintrup za industrijski portal EjendomsWatch.
Međutim, san o ostrvu nije sasvim bez ograničenja. Flakfortet je zaštićeni istorijski spomenik od 2002. godine. Nove zgrade ili renovacije moraju biti odobrene od strane Danske agencije za palate i kulturno nasleđe. Štaviše, ostrvo mora ostati otvoreno za javnost.
