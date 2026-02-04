Slušaj vest

Srbima koji su pre pet godina kupili apartman u Grčkoj ta investicija se debelo isplatila jer sada na njemu mogu da zarade dvostruko više novca, saznaje Kurir.

I upravo taj skok cene za oko 50 odsto u proseku u toj zemlji, kao i donošenje novog zakona o sertifikovanju apartmana, koji je Srbima zakomplikovao izdavanje pod zakup, glavni su razlozi što naši državljani masovno prodaju ranije kupljene nekretnine.

A pošto će se od ovog leta ilegalno izdavanje apartmana u Grčkoj kažnjavati od 5.000 evra pa naviše, kako tvrdi Ana Pavlica Majorov, vlasnica agencije za nekretnine "Roman rilestejt" iz mesta Perea blizu Soluna, vlasnicima apartmana iz Srbije se više isplati da ih prodaju i kupe nešto na planini ili u banji u Srbiji nego da se bave njihovim sertifikovanjem u Grčkoj.

- Dosta se promenio zakon što se tiče izdavanja nekretnina, koji sada nalaže razne sertifikacije apartmana i mnogo jaču proveru turističke policije nego ranijih godina. Grci su primetili da veliki deo profita nije prijavljen i zato su uveli novi zakon, prema kojem onaj ko izdaje privatno smeštaj, mora to da uradi legalno. Kazne su visoke za one koje zateknu da nelegalno izdaju apartman i idu od 5.000 evra pa naviše - kaže Ana Pavlica Majorov za Kurir.

Neophodni sertifikati

Ona objašnjava koje sve sertifikate mora da ima apartman da bi mogao legalno da bude izdat pod zakup ovog leta u Grčkoj.

- Apartmani svake godine iznova moraju da budu osigurani, mora da postoji dokaz da je izvrešena deratizacija, zatim sertifikat od elektroinženjera da je sva elektroinstalacija ispravna, potom protivpožarni sertifikat koji zahteva da apartmanu ispunjava određene uslove, treba da ima spisak telefona za prvu pomoć, treba da ima kutiju za prvu pomoć... Za razliku od ranijih godina, od ove godine ne može da se izdaje podrum ili neka neuslovna prostorija, već nekretnina mora da bude registrovana kao apartman sa prirodnom osvetljenošću i klimatizacijom, što je osnovno za izdavanje, ali se kod nekih nije podrazumevalo - objašnjava sagovornica Kurira.

Pored već navedenog. podrazumeva se i da apartman bude prijavljen poreskim organima u Grčkoj.

- Svaki apartman mora da ima AMA registarski broj, koji je zaveden u poreskom sistemu i preko koga se vidi da je sertifikovan za izdavanje, kao i poreski AFM broj. Stupanjem ovog zakona na snagu, stranci, među kojima i Srbi, uplašili su se da više neće moći ilegalno da izdaju jer im preti visoka kazna, pa se odlučuju za prodaju ili da izdaju na duži vremenski period, jer im za to ne trebaju AMA broj i sertifikacija - naglašava Ana Pavlica Majorov.

PROCENE VLASNIKA - PRAVI TRENUTAK ZA PRODAJU Ana Pavlica Majorov ističe da Srbi koji se odlučuju na prodaju apartmana u Grčkoj verovatno smatraju da je za to pravi trenutak i da više nikad neće moći tako dobro da zarade. - Za te pare možda kupuju sada nekretnine u Srbiji na planinama i u banjama jer im je lakše da ih kontrolišu nego u Grčkoj. Ima i onih koji jednostavno vide šansu za zaradu, jer pretpostavljaju da nikad više toliko novca neće moći da dobiju za svoju nekretninu - ističe ona i dodaje da se stiče utisak da više Srba nego Grka prodaje stanove u Grčkoj.

Za 40 m2 150.000 evra

Osim novog zakona, Srbe na prodaju stanova u Grčkoj podstiče i velika zarada jer sada, kako ističe naša sagovornica, mogu da dobiju duplo više novca od onoga što su uložili pre pet godina.