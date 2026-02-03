Slušaj vest

Sud u Salcburgu je nepravosnažnom odlukom zabranio poslastičarnici Holcermair, konkurentu poznatije poslastičarnice Furst, da u reklami tvrdi da originalni recept za tu poslasticu datira iz 1880. godine i da su je osmislili prethodni vlasnici njihovog zanata.

Spor je nastao nakon što je istoričar Gerhard Amerer u leto 2025. otkrio reklamu iz 1881. godine u kojoj se pominju „Salcburške Mocart kugle“ poslastičara R. Baumana, koji je predak sadašnjeg vlasnika poslastičarnice Holcermair, piše ORF.salzburg.

Nema originalnog recepta, nema reklame

Sud u Salcburgu je 19. januara prihvatio zahtev konditorske firme Furst za privremenu meru protiv Holcermajra, potvrdio je portparol suda APA. Odluka još nije konačna. Poslastičarnica Furst, koja prodaje „Originalne Salcburške Mocart kuglice“, tvrdi da je njihov pronalazač bio Paul Furst još 1890. godine.

Sud je ocenio da je oznaka „po originalnoj recepturi iz 1880. podrazumeva da takav recept postoji i da je poznat, ali još nije predstavljen. To je potvrdio advokat poslastičarnice Holcermair Klemens Tile. Jednostavno rečeno: ako originalni recept iz 1880. godine ne postoji, proizvod ne treba reklamirati kao takav.

Ručni rad u odnosu na industrijsku proizvodnju

Holcermair je u međuvremenu reagovao na privremenu meru i promenio slogan u „prema tradiciji iz 1880. godine”. Međutim, advokat Furst poslastičarnice smatra da je novi slogan podjednako neosnovan i najavljuje razmatranje daljih pravnih koraka.

"Ne tražim konflikte“, rekao je direktor Martin Furst za Salzburger Nachrichten. „Ali sve dok se rukotvorina sukobljava sa industrijskom proizvodnjom i dok se činjenice pogrešno prikazuju, mi to nećemo dozvoliti. Takođe iz sudske odluke proizilazi da se Holcermairove praline ne proizvode u Salcburgu, već ih proizvodi Lindt & Sprungli (Austria) GmbH u Glognitzu, Donja Austrija.

Da li je žena pronalazač Mocartove sfere?

Holcermair i njegov advokat sada pominju Luiz Karut kao mogućeg pronalazača Mocart kugle, piše Salzburger Nachrichten. Karut, bivša radnica poslastičara Baumana, se navodi kao pronalazač Mocart kugli u memoarima pisca Erharda Bušbeka objavljenim 1946. Istoričar Amerer ocenjuje da je malo verovatno da je Karut imala svoj recept, ali veruje da je koristila Baumanov.

On takođe tvrdi da je Holcermairovo reklamiranje „originalnog recepta“ bilo ishitreni potez. Zbog novih saznanja koja su izašla na videlo posle medijskih izveštaja prošle godine, Amerer je morao da dopuni svoju knjigu o istoriji Mocart kugli, koja bi trebalo da bude objavljena u aprilu.