Ko će se pojaviti u dosijeima o Epstajnu koje je objavilo američko Ministarstvo pravde mesecima je bilo predmet spekulacija među istaknutim imenima iz sveta biznisa, politike, akademske zajednice i drugih oblasti.

Zato je obimno objavljivanje dokumenata vezanih za Džefrija Epstajna u petak izazvalo ogromnu pažnju javnosti. Ono što se do sada pojavilo jeste široka mreža poznatih i uticajnih ljudi povezanih sa osramoćenim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom - uključujući i dokumente koji, naizgled, protivreče javnim izjavama u kojima su pojedinci negirali bilo kakvu povezanost sa Epstajnom.

Bil Gejts

Epstajn je 2013. godine sastavljao beleške upućene ili vezane za osnivača Majkrosofta, u kojima su se nalazile i sugestije da je Gejts imao vanbračne veze. U jednom mejlu, Epstajn je kritikovao Gejtsa zbog toga što je odlučio da „ignoriše i odbaci naše prijateljstvo“.

Predstavnik Bila Gejtsa naveo je da su te tvrdnje „apsolutno apsurdne i potpuno netačne“.

Ilon Mask

Iako je tehnološki milijarder godinama pokušavao da se distancira od Epstajna - jednom je na društvenim mrežama napisao da je Epstajn „pokušao da me odvede na svoje ostrvo i da sam to ODBIO“ - mejlovi objavljeni u petak pokazuju višestruku prepisku između njih.

U poruci iz 2012. godine, Mask je pitao: "Koji dan/noć će biti najluđa žurka na tvom ostrvu“, što sugeriše interesovanje za posetu Epstajnovom ostrvu.

Mask je u subotu na mreži X napisao da je "bio svestan da se deo mejl-prepiske može pogrešno protumačiti i iskoristiti od strane protivnika kako bi se ukaljalo njegovo ime".

Hauard Latnik

Finansijer, koji je danas ministar trgovine SAD, planirao je posetu Epstajnovom ostrvu 2012. godine, iako je ranije tvrdio da je prekinuo kontakte sa Epstajnom još oko 2005. Dokumenti sugerišu da se poseta zaista i dogodila — u jednoj poruci, koju je prosledio Epstajnov asistent, stajalo je: „Drago mi je što sam te video“.

Latnik je u petak izjavio za The Times: „Nisam proveo ni trenutak sa njim“.

Mark Rouan

Mejlovi pokazuju da je Epstajn razmatrao kupovinu privatnog aviona od suosnivača kompanije Apollo Global Management pre oko deset godina, prenosi Blumberg. Njih dvojica su tokom godina razmenjivali mejlove, uključujući i one o finansijskim i računovodstvenim pitanjima.

Iz Apolla su saopštili da Rouan "nije imao ni poslovni niti bilo kakav drugi odnos" sa Epstajnom i da kompanija nikada nije poslovala s njim.

Bred Karp

Poznati korporativni advokat i čelnik velike advokatske kuće Paul Weiss, prema navodima Blumberga, zatražio je od Epstajna 2016. godine pomoć da njegov sin dobije posao na filmu Vudija Alena. U drugoj poruci, Karp je napisao: „Ne mogu dovoljno da ti zahvalim što si me uključio u veče koje nikada neću zaboraviti“.

Iz kancelarije Paul Weiss poručili su Blumbergu da ni firma ni Karp nikada nisu zastupali Epstajna.

Spisku nije kraj

Među ostalima koji se pojavljuju u dokumentima objavljenim u petak su i Kevin Vorš, sadašnji kandidat Donalda Trampa za predsednika FED-a, Sergej Brin, suosnivač Gugla, kao i Stiv Tiš, suvlasnik NFL tima Njujork Džajants, koji je sa Epstajnom razmenjivao poruke u kojima se o ženama govorilo na vulgaran način.