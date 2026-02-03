Prvi dan aktuelne promotivne akcije Er Srbije obeležen je izuzetno velikim interesovanjem putnika i rekordnim rezultatima koji ukazuju da će ova kampanja biti najuspešnija do sada.
InfoBiz
Više od 50.000 rezervacija u jednom danu: Er Srbija obara rekorde tokom promotivne ponude
Slušaj vest
Tokom samo jednog dana zabeleženo je više od 50.000 rezervacija, što predstavlja najveći dnevni obim prodaje u okviru promotivnih ponuda nacionalne avio-kompanije.
Promotivna akcija traje do 8. februara 2026. godine i putnicima omogućava povoljnije uslove za putovanja ka svim destinacijama iz mreže Er Srbije.
Er Srbija poziva putnike da što pre posete veb-sajt www.airserbia.com, mobilnu aplikaciju ili poslovnice u Beogradu i po promotivnim cenama obezbede svoja mesta na letovima do željenih destinacija.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši