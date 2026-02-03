Slušaj vest

Tokom samo jednog dana zabeleženo je više od 50.000 rezervacija, što predstavlja najveći dnevni obim prodaje u okviru promotivnih ponuda nacionalne avio-kompanije.

Promotivna akcija traje do 8. februara 2026. godine i putnicima omogućava povoljnije uslove za putovanja ka svim destinacijama iz mreže Er Srbije.

Er Srbija poziva putnike da što pre posete veb-sajt www.airserbia.com, mobilnu aplikaciju ili poslovnice u Beogradu i po promotivnim cenama obezbede svoja mesta na letovima do željenih destinacija.