Tokom trajanja akcije, putnici će imati priliku da po promotivnim cenama isplaniraju svoje putovanje – bilo da je reč o evropskim metropolama, egzotičnim lokacijama ili gradovima širom regiona. Ova ponuda važi za putovanja do kraja 2026. godine, čime se putnicima pruža veća fleksibilnost i mogućnost dugoročnog planiranja.



- Nova promotivna akcija putnicima Er Srbije pruža mogućnost da još lakše otkrivaju nove krajeve sveta, uz prepoznatljiv kvalitet usluge koju nudi nacionalni avio-prevoznik. Ponuda obuhvata destinacije pogodne kako za turistička, tako i za poslovna putovanja, a osmišljena je sa ciljem da odgovori na različite potrebe naših putnika. Očekujemo veliko interesovanje za naše nove destinacije - Santorini, Alikante, Sevilju, Tenerife, Baku, Toronto i Tromzo, koje omogućavaju kombinovanje različitih iskustava - od sunčanih odmora, do nordijskih avantura. Pozivamo sve putnike da iskoriste ovu priliku da unapred isplaniraju svoja putovanja i obezbede sebi mesto na letu po promotivnoj ceni ka željenoj destinaciji - izjavio je direktor za komercijalu i strategiju, Boško Rupić.



Kupovina promotivnih avio-karata biće dostupna putem: mobilne aplikacije Er Srbije, zvaničnog sajta kompanije www.airserbia.com, kao i u svim poslovnicama Er Srbije.