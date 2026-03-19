Najveće evropske avio-kompanije saopštile su da će nagli rast cena goriva, izazvan ratom na Bliskom istoku, dovesti do poskupljenja avionskih karata i savetovale putnicima da rezervacije obave što pre.

Iako su prevoznici delimično zaštitili troškove goriva putem hedžing ugovora, čelnici kompanija upozoravaju da neće moći još dugo da izbegavaju prebacivanje dodatnih troškova na putnike, prenosi Gardijan.

Kompanije koje obavljaju dugolinijske letove, poput Er Frans-KLM-a i Lufthanse, najavile su povećanje broja letova preko Azije, dok su čvorišta avio-kompanija u Persijskom zalivu zatvorena ili rade smanjenim kapacitetom nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Direktor kompanije IziDžet Kenton Džarvis izjavio je da trenutno "ne vide probleme" u snabdevanju gorivom, ali je upozorio da bi putnici trebalo da rezervišu karte unapred, jer ističu ugovori o zaštiti cena, što će dovesti do njihovog rasta.

Sličan stav izneo je i direktor Rajanera, Majkl O'Liri, koji je rekao da bi dugotrajniji rast cena goriva, ukoliko potraje šest meseci, mogao da postane ozbiljan problem za aviokompanije.

Lufthansa je saopštila da je uvela dodatnih 40 letova ka Aziji kako bi ublažila poremećaje, dok Er Frans-KLM povećava kapacitete na linijama ka Aziji i Africi zbog velike potražnje.

Britiš ervejs je najavio direktne letove za Melburn, uz proširenje linija preko Kuala Lumpura, kao i povećanje broja letova ka destinacijama poput Kariba koje izbegavaju vazdušni prostor Bliskog istoka.