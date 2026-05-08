Prema Zakonu o planiranju i izgradnji i pratećim pravilnicima, građevinski objekti dele se na nezahtevne, manje zahtevne, zahtevne i inženjerske objekte. Iz ove klasifikacije proizilazi da su nezahtevni objekti konstruktivno najjednostavniji, jer za njih nije potrebno izrađivati statičke ni građevinsko-tehničke proračune. Takvi objekti nisu namenjeni za stanovanje i ne bi trebalo da imaju uticaj na životnu sredinu.

Nezahtevni objekti

Izgradnju ovakvog objekta moguće je započeti i naknadno, ukoliko će služiti za sopstvene potrebe. Mogu se graditi i tokom izvođenja novogradnje, pri čemu izvođač mora da pribavi lokacijsku informaciju koja potvrđuje da planirana gradnja nije u suprotnosti sa važećim prostornim aktom. Generalno, preporučuje se da se pre početka radova detaljno informišete o aktuelnim propisima u nadležnoj opštini ili inspekciji kako biste izbegli eventualne probleme.

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije i Pravilnikom o klasifikaciji objekata, pomoćni odnosno jednostavni objekti moraju biti izgrađeni na postojećoj građevinskoj parceli i ne smeju prelaziti granicu susednog zemljišta.

Udaljenost od susedne parcele

Najistureniji deo nezahtevnog objekta mora biti udaljen od granice susedne parcele najmanje polovinu svoje visine. Ukoliko je reč o ukopanom objektu, minimalna udaljenost iznosi 1,5 m, dok objekti bez definisane visine mogu biti postavljeni i direktno uz među.

Upotreba

Svi objekti mogu se koristiti isključivo za namenu za koju su izgrađeni, što važi i za nezahtevne objekte. Njihova upotreba ne sme biti u suprotnosti sa namenom definisanom prostornim aktom.

Dimenzije

Kada je reč o dozvoljenom izgledu, materijalima i veličini, nezahtevni objekti ne smeju svojim karakteristikama da odudaraju od okruženja niti da narušavaju opšti izgled prostora. Takođe, ukoliko se vrši dogradnja postojećeg objekta, novi deo mora biti usklađen sa postojećom gradnjom po proporcijama, dimenzijama, boji i drugim dizajnerskim karakteristikama, odnosno treba da prati tipologiju neposrednog okruženja.

Primeri nezahtevnih objekata

Koje dimenzije imaju ovakvi objekti? Uz Zakon o planiranju i izgradnji, koji je stupio na snagu 1.3.2018. godine, donet je i Pravilnik o klasifikaciji objekata, kojim su svi objekti prema složenosti gradnje razvrstani u četiri kategorije: A - nezahtevni objekti, B - manje zahtevni objekti, C - zahtevni objekti i G - inženjerski objekti. U nezahtevne objekte spadaju, između ostalog: senice osnove do 15 m2, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12 m2 i dubine do 1 m, nadstrešnice do 10 m2 osnove, dečja igrališta, dvorišni kamini širine do 1,2 m i visine do 3 m, kolski prilazi širine od 2,5 do 3 m, solarni kolektori, nadgrobna obeležja i slični objekti. Za njih nije potrebna građevinska dozvola, pod uslovom da ne narušavaju izgled i funkciju postojećih ili susednih objekata, kao ni pešačkih komunikacija.

Priključivanje na infrastrukturu

Nezahtevni objekti mogu biti priključeni na infrastrukturnu mrežu. U zavisnosti od vrste priključka, električna energija, voda ili kanalizacija, podnosi se zahtev nadležnom upravljaču infrastrukture radi dobijanja odgovarajuće saglasnosti u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.

