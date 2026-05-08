Zvanično je potvrđena akvizicija kompanije Gigs Tix, jedne od najprepoznatljivijih ticketing platformi u Srbiji i Crnoj Gori, čime Entrio grupa postaje centralno mesto za organizaciju događaja u celom regionu.

Ovim potezom Entrio ne samo da širi svoje poslovanje, već uvodi novi nivo operativnih, tehnoloških i bezbednosnih standarda u regionalnu industriju događaja (event industriju).

Gigs Tix u ovu sinergiju donosi ogroman ugled i više od 18 godina iskustva na najzahtevnijim projektima. Osnovan u Novom Sadu, ovaj ticketing brend odigrao je ključnu ulogu u razvoju srpske i crnogorske muzičke i festivalske scene, ali i u razvoju onlajn prodaje ulaznica. Kao dugogodišnji partner EXIT festivala i velikih međunarodnih turneja svetskih zvezda poput Madone, Depeche Mode-a, Eda Širana, Metalike, čuvenih Sensation White žurki i drugih, Gigs Tix je usavršio upravljanje kompleksnim projektima i masovnom prodajom.

Ovom akvizicijom Entrio grupa gradi sistem koji po dometu i kapacitetima nema pravu konkurenciju u jugoistočnoj Evropi, ali i postavlja najviši standard funkcionisanja cele industrije događaja. Grupa sada broji tim od 70 stručnjaka u 6 lokalnih kancelarija, a zajednička statistika dodatno potvrđuje lidersku poziciju sa preko 12 miliona ukupno prodatih ulaznica za više od 40 hiljada uspešno realizovanih događaja, preko 4 hiljade zadovoljnih organizatora i preko milion kupaca.

Tehnološka prednost i jači bezbednosni standard

Uz širenje tržišta, jedan od ključnih iskoraka odnosi se na ulaganje u bezbednost i pouzdanost sistema. Integracijom Gigs Tix-a u Entrio infrastrukturu uvodi se napredniji bezbednosni standard, veća brzina i jednostavnost kupovine ulaznica, kao i kontinuirano unapređenje u oblasti zaštite podataka kupaca i organizatora.

- U praksi to znači bezbednije transakcije, stabilniji i brži sistem, nove mogućnosti, kao i veću otpornost na sve izazove modernog digitalnog ticketing-a, čime dodatno potvrđujemo spremnost Entrio platforme za prodaju najvećih i najkompleksnijih događaja - ističe izvršni direktor (CEO) Entrio grupe, Martin Jan Veršuijl (Martin Jan Verschuijl).

Spajanje sa Gigs Tix-om organizatorima u regionu omogućava lakše širenje na susedna tržišta Srbije i Crne Gore, uz zadržavanje lokalne ekspertize i stabilnosti poslovanja, ali i pristup tehnološki naprednijem i bezbednijem sistemu.

- Osnivači Gigs Tix-a, kao i ceo operativni tim, nastavljaju da vode Gigs Tix u sklopu Entrio grupe, a njihovo veliko iskustvo na respektabilnim projektima u EU i van nje predstavlja snažno pojačanje za naš tim. Njihova ekspertiza donosi direktnu dodatu vrednost svim organizatorima u našem sistemu - dodaje Veršuijl.

Jedan sistem + neograničene mogućnosti za organizatore = veća prodaja

Jedan od ključnih koraka biće integracija Gigs Tix-a na Entrio tehnološku platformu, čime organizatori dobijaju pristup najvećoj regionalnoj bazi kupaca i najmodernijim alatima za automatizaciju poslovanja, upravljanje kompleksnim događajima i povećanje prodaje.

Berislav Marszalek, osnivač i direktor za inovacije (CIO) Entrio grupe, ističe:

- Kontinuiranom optimizacijom procesa omogućavamo još veću efikasnost našim organizatorima. Skorim prelaskom Gigs Tix-a na prepoznatljivu Entrio platformu, svim organizatorima ćemo omogućiti uštedu vremena, bolju kontrolu podataka, doseg do novih kupaca i ono najvažnije – veću prodaju.

Za rukovodstvo Gigs Tix-a, ovo je prirodan korak napred.

- Srećni smo što postajemo član Entrio grupe. Ovo je snažan iskorak koji donosi novi nivo kvaliteta i inovacija našim organizatorima, a kupcima još veću ponudu sadržaja i bolju uslugu. Zajedno krećemo u novu fazu rasta - poručuje Ilija Matković, koosnivač i direktor Gigs Tix-a.

Period tranzicije i početak regionalne konsolidacije

Gigs Tix se trenutno nalazi u procesu postepene integracije u kojem se posebna pažnja posvećuje korisnicima i organizatorima, kako bi prelazak na jedinstvenu platformu bio što jednostavniji i bez prekida u korišćenju. Puni prelazak na novu tehnološku platformu, koja će tržištima Srbije i Crne Gore doneti najmodernije trendove i mogućnosti u prodaji ulaznica, trebalo bi da bude završen tokom leta 2026. godine.

- Širenjem na Srbiju i Crnu Goru otvaramo novo poglavlje razvoja Entrio grupe, ali naše ambicije tu ne staju. Aktivno radimo na daljoj regionalnoj ekspanziji i planiramo da već do kraja godine Entrio platformu proširimo na dodatna tržišta jugoistočne Evrope, čime ćemo dodatno ojačati našu poziciju vodeće ticketing kompanije u regionu - zaključuje Martin Jan Veršuijl.