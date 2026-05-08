Putnici koji putuju kompanijom Ryanair upozoreni su na jednu od najskupljih grešaka koja ih može koštati i do 160 evra pre samog leta. Reč je o naizgled bezazlenom propustu koji se lako može izbeći pažljivom proverom podataka prilikom rezervacije karte. U želji da što pre obezbede povoljan let, zbog sitne tastature na telefonu ili jednostavne nepažnje, putnici često pogrešno upišu ime i prezime, a takva greška može skupo da ih košta.

Prema informacijama sa sajta Ryanair-a, ova naknada važi i od aprila 2026. godine. Pored kazne od 100 evra za propušten let, među najskupljim troškovima koje putnici mogu imati nalazi se upravo promena imena na karti.

Kratak rok za besplatne ispravke

Irski avio-prevoznik ima veoma stroga pravila kada je reč o izmeni ličnih podataka, a period tokom kog se greške mogu ispraviti bez dodatnih troškova prilično je kratak. Uz to, postoje i posebni uslovi koje putnici moraju da ispune.

Ryanair kaže: Promene imena su dozvoljene za sve rezervacije. Potpuna promena je moguća onlajn do 24 sata pre polaska ili na aerodromu do dva sata pre polaska, uz nadoknadu. Ispravke kao što su zamena imena i prezimena u roku od 48 sati od rezervacije ili promena do tri slova u imenu, što se može uraditi jednom, i to do 48 sati pre deparacije su besplatne.

Koliko greška može da košta nakon isteka roka

Putnici koji tek na aerodromu primete grešku u imenu mogu biti suočeni sa troškom i do 160 evra.

Niskotarifna kompanija poznata je po strogoj naplati dodatnih troškova za putnike koji prekrše pravila, čak i kada je reč o nenamernim greškama. Sitne slovne greške, poput zamenjenih ili izostavljenih slova, moguće je ispraviti bez naknade, ali samo ukoliko putnik reaguje u roku od 48 sati od rezervacije i ako je kartu kupio direktno preko sajta Ryanair-a, a ne preko posrednika.

Nakon isteka tog perioda, promena imena košta 115 evra, dok cena izmene preko agenta može dostići čak 160 evra.

Da li je nekad isplativije kupiti novu kartu

Pravila se razlikuju od avio-kompanije do avio-kompanije, pa je preporučljivo unapred proveriti da li prevoznik naplaćuje ovakve ispravke. Neke kompanije dozvoljavaju besplatnu korekciju manjih grešaka ukoliko ih putnici kontaktiraju odmah nakon rezervacije. Ime na avionskoj karti mora u potpunosti odgovarati imenu iz pasoša, u suprotnom putniku može biti odbijen ukrcaj.

Postoji i alternativno rešenje ukoliko je rok za besplatnu izmenu prošao. Pošto su karte za Ryanair često veoma povoljne, nekada je isplativije otkazati postojeću rezervaciju i kupiti novu kartu.

- Ako primetite grešku nakon isteka perioda od 48 sati, ponekad može biti jeftinije napraviti potpuno novu rezervaciju umesto da platite promenu postojeće. Ovo neće uvek biti najjeftinije rešenje, ali svakako vredi proveriti cenu novog leta i uporediti je sa visinom naknade za promenu - savetuje portal MoneySavingEkpert.

Kada se promena ipak ne naplaćuje

Ryanair je na svojoj internet stranici naveo da pojedini putnici mogu biti izuzeti od ove naknade. To se odnosi na promenu prezimena nakon sklapanja braka.

- Ukoliko ste let rezervisali na devojačko prezime, a u međuvremenu ste ga u pasošu promenili u bračno prezime, mi ćemo besplatno promeniti ime na vašoj rezervaciji. Neophodno je priložiti dokaz, odnosno kopiju venčanog lista - navode iz kompanije.