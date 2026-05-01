Slušaj vest

Vazdušni saobraćaj u Nemačkoj i Evropi doživeće ozbiljne promene nakon što je Lufthansa donela odluku o masovnom preoblikovanju svoje mreže linija. Iz reda letenja biće izbrisano čak 20.000 letova, što je direktna posledica naglog prestanka rada njihove podružnice CityLine. Ovaj potez, koji će se osećati sve do oktobra ove godine, označava potpunu promenu strategije nemačkog prevoznika koji se bori sa neisplativim rutama i posledicama nedavnih štrajkova.

Zatvara se podružnica CityLine

Nakon zatvaranja podružnice za povremene letove CityLine, kompanija planira da ukine hiljade kratkih letova, čime namerava da uštedi 40.000 tona goriva. Fokus se premešta sa nemačkih čvorišta na ostatak Evrope, pa će se tako neisplative rute u Frankfurtu i Minhenu ukidati, dok će se istovremeno širiti linije u Cirihu, Beču i Briselu. Iako je snabdevanje gorivom za leto obezbeđeno, novi plan letenja putnici mogu očekivati tek krajem aprila ili početkom maja.

Odluka o gašenju CityLinea došla je neočekivano, uz najavu od samo dva dana, što je izazvalo bes među radnicima i sindikatima. Ovim potezom će se ukupna ponuda koncerna u letnjem periodu smanjiti za jedan procenat ponuđenih putničkih kilometara, a avio-kompanija koja raspolaže sa dvadesetak aviona nestaće sa neba mnogo brže nego što se predviđalo.

Šta će biti sa zaposlenima?

Sudbina oko 1.300 zaposlenih u CityLineu trenutno je u rukama pregovarača. Sindikati UFO i VC oštro su kritikovali ubrzano gašenje kompanije jer je prvobitno bilo planirano postepeno smanjenje operacija do 2028. godine. Lufthansa sada želi da osoblje iz pilotskih kabina i kabinsko osoblje, ukoliko je moguće, pronađe posao u drugim avio-kompanijama unutar koncerna.

Ipak, prelaz neće biti jednostavan za sve. Trenutno se pregovara o socijalnom planu između predstavnika radnika i poslodavca, koji bi uključivao uslove poput otpremnina za one koji napuštaju kompaniju. Dok uprava pokušava da opravda ove rezove uštedama i stabilizacijom mreže, radnici se suočavaju sa neizvesnošću koju je donelo gašenje „preko noći“.