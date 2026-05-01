Slušaj vest

Izvršni direktori najvećih svetskih korporacija prošle godine ostvarili su realan rast plata od 11 odsto, dok su prosečne plate radnika globalno realno porasle svega 0,5 odsto, pokazuje nova analiza Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) i Oxfama objavljena uoči Međunarodnog praznika rada.

Drugim rečima, ističu, plate najplaćenijih direktora u svetu rasle su 20 puta brže od plata radnika u 2025. godini.

Samo u SAD-u plate direktora rasle su 20,4 puta brže od plata radnika u poslednjih godinu dana. Za 384 direktora kompanija čije su akcije uključene u indeks S&P 500 i za koje su podaci bili dostupni, plate su porasle za 25,6 odsto između 2024. i 2025. godine. U međuvremenu, prosečne satnice za radnike zaposlene u privatnom sektoru realno su porasle tek 1,3 odsto.

Veliki jaz u zaradama

Ta analiza obuhvata 1.500 korporacija s najvećim platama u 33 zemlje koje su prijavile plate direktora za 2025. godinu. U proseku je direktor prošle godine dobio 8,4 miliona dolara plate i bonusa, u odnosu na 7,6 miliona dolara u 2024. godini. Prosečnom globalnom radniku trebalo bi 490 godina da zaradi isti iznos, ističu u svojoj analizi ITUC i Oxfam.

Do sada su četiri korporacije, među kojima su američki Blackstone, Broadcom i Goldman Sachs, izvestile da su svom izvršnom direktoru isplatile više od 100 miliona dolara u 2025. godini. Deset najplaćenijih direktora zajedno je zaradilo više od milijardu dolara.

Realne plate radnika globalno su pale za 12 odsto od 2019. godine. U međuvremenu, plate direktora naglo su porasle – sa prosečnih 5,5 miliona dolara u 2019. na 8,4 miliona dolara u 2025., što je realno povećanje od 54 odsto, navodi se u analizi.

Vlasnici korporacija dobili 79 milijardi dolara dividendi

Analiza vlasničkih udela koju su takođe sproveli ITUC i Oxfam otkriva da superbogati primaju značajne isplate od korporacija koje kontrolišu. Gotovo 1.000 milijardera čiji su investicioni portfelji identifikovani zajedno su primili 79 milijardi dolara dividendi u 2025. godini, što je ekvivalentno 2.500 dolara po sekundi. Prosečan milijarder zaradio je od dividendi za manje od dva sata više nego što je prosečan radnik zaradio tokom cele godine, navodi se.

Neke od najvećih isplata u 2025. godini primili su Bernard Arnault, vlasnik luksuznog brenda LVMH, koji je primio 3,8 milijardi dolara, i Amancio Ortega, vlasnik Inditexa (Zara), koji je primio 3,7 milijardi dolara.

Bogatstvo milijardera dostiglo je rekordne nivoe u 2026. godini. Za samo 12 meseci povećali su svoje bogatstvo za 4.000 milijardi dolara, čime je njihovo bogatstvo za 1.500 milijardi dolara veće od onoga čime ukupno raspolaže 4,1 milijarda najsiromašnijih ljudi na svetu. U odnosu na prošlu godinu, ima 400 milijardera više, a 45 tih novih milijardera obogatilo se na veštačkoj inteligenciji.

"Vlade moraju ograničiti plate direktora, pravedno oporezovati superbogate i obezbediti da minimalne plate barem prate inflaciju i omogućavaju dostojanstven život. Radnici moraju moći da ostvaruju, bez straha i prepreka, svoja prava na organizovanje, štrajk i kolektivno pregovaranje. Oni su ti koji stvaraju bogatstvo društva; oni bi trebalo da mogu da traže, kao pitanje pravde, ono što im pripada. Ove mere mogu učiniti mnogo više od pukog preraspodeljivanja prihoda; one mogu stvoriti ekonomije koje nagrađuju rad, ulažu u zajednice i drže moćne interese odgovornima. Tako ćemo sistem namešten za nekolicinu pretvoriti u sistem koji funkcioniše za sve“, rekla je Amitabh Behar, izvršna direktorka Oxfama.