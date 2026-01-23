Slušaj vest

U malom, švajcarskom gradu Davosu od 19. do 23. januara održava se 56. Svetski ekonomski forum koji je okupio najmoćniji ljude sveta od predsednika do milijardera. Ove godine u Davosu boravi blizu 3.000 učesnika iz 130 zemalja uključujući 60 predsednika država među kojima je bio i predsednik SAD Donald Tramp. Zbog svega toga Davos je postao bezbednosna tvrđava kroz koju ne može ni ptica da proleti.

Davos se nalazi na 1.560 metara nadmorske visine, okružen veličanstvenim planinskim vrhovima švajcarskih Alpi i ima tek nešto više od 11.000 stanovnika koji mahom govore nemački. Tokom četiri dana održavanja ekonomskog foruma sve je podređeno potrebama učesnika. Ali, bez obzira koliko su moćni i bogati, i oni su nemoćni pred ćudima prirode.

Davos ima oštru, planinsku klimu bogatu snegom, pa je kretanje bez lanaca nemoguće, a kolone luksuznih limuzina koje "mile" po dva sata od aerodroma u Cirihu do Davosa su uobičajena slika ovih dana. Kako bi izbegli gužvu na putu oni najbogatiji od Ciriha do Davosa dolete helikopterom.

Davos kao tvrđava

Tokom održavanja Foruma Davos se pretvara u tvrđavu visoke bezbednosti. Grad je praktično "zapečaćen" strogim obezbedenjem, pripadnicima oružanih snaga, policijskim kontrolnim punktovima na svim pristupnim putevima i ograničenim vazdušnim prostorom. Broj pripadnika obezbeđenja nije poznat ili što je verovatnije ovaj podatak je - tajna.

Foto: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE, LAURENT GILLIERON/KEYSTONE, Markus Schreiber/AP

Najstrože kontrolisano je područje oko Kongresnog centra gde je ograničeno kretanje i dozvoljeno isključivo za učesnike sa specijalnim bedževima. Helikopterski saobraćaj je takođe strogo kontrolisan, a da potrebne su posebne dozvole za letenje čime se obezbeduje bezbednost desetina prisutnih šefova država.

Nebeski ferari Procenjuje se da aerodrom u Cirihu tokom konferencije ima dodatnih 1.000 poletanja i sletanja. U Švajcarskoj je zabranjeno poletanje i sletanje aviona nakon 23.30, ali to pravilo u vreme održavanja konferencije ne važi. Na pisti se mogu videti nekih od najskupljih letelica na tržištu od Gulfstream G650, koji košta desetine miliona i koji koristi Bil Gejts, Luisa Bejkona i drugi. Na pisti je višen i avionom Bombardier Global 7500 poznat pod imenom "Nebeski Ferari" koji košta oko 81 milion dolara.

Foto: LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

Glavna ulica Davosa pretvara se u izlog globalnih brendova, tehnoloških i finansijskih giganata poput Gugla i Amazona. Grad je prepun luksuznih automobila, skupih bundi i bogatih pojedinaca, a učesnici često nose satove koji vrede više od godišnje plate običnih ljudi.

I dok su javni paneli dostupni gotovo svim učesnicima, najznačajnije odluke za svet zapravo se donose na sastancima iza zatvorenih vrata u raskošnim hotelskim apratmanima i na ekskluzivnim večerama.

Paprene cene smeštaja

I dok elita razgovara o najvećim svetskim problemima, stanovnici Davosa trude se da zarade. A, najviše se zarađuje na smeštaju zato što Davos nema dovoljno hotela za ovakav događaj. Sve što je moguće se pretvara u smeštaj za učesnike ekonomskog foruma, njihovo obezbeđenje, asistente i čitavu svitu koja obično prati predsednike i najbogatije ljude na planeti.

Foto: Markus Schreiber/AP

Iznamljivanje muzeja U centru Davosa nalazi se mali muzej Ernsta Ludviga Kirhnera koji iznamljuje svoje prostorije za večere i sastanke tokom Foruma. O cenama ne govore, kao ni o klijentima koji kod njih dolaze, jer je diskrecija zagarantovana.

A, izdaje se bukvalno sve od soba u hostelima, privatni stanovi, sobe u nekadašnjim bolnicama čak i u crkvi. Cene hotelske sobe moraju se rezervisati za ovaj period mesecima ranije i koštaju papreno. Često i najskromnija soba se naplaćuje 3.000 evra po noćenju, dok iznamljivanje dvosobnog stana košta 30.000 evra nedeljno. Kad su u pitanju luksuzne brvnare one lako mogu dostići cenu od 100.000 do 200.000 evra!

Šta jedu i piju moćnici

Najmoćniji ljudi sveta u Davosu jedu mešavinu pripremljenih profesionalnih ketering obroka i privatnih večera. Obroke pripremaju specijalizovane kompanije, nekad čak i kulinarski timovi švajcarske vojske, a obroci su jednostavni i kvalitetni. Na meniju su najčešće supe, salate i sendviči.

Foto: Evan Vucci/AP

Na raspolaganju su im i restorani u samom Davosu ukoliko nisu zakupljeni od strane najbogatijih kompanija. Pojedini lokali nude specijalitete od mesa pečene na vrelom kamenju, svinjski file umotan u sušeno meso u sosu od piva, teleće obraze, rižoto sa tartufima kao i sve vrste testenina uključujući i havajsku picu. Naravno tu su i čuveni švajcarski sirevi koji se odlično slažu uz najkvalitetnija i najskuplja vina, a pojeddini učesnici vole da piju lokalno pivo.