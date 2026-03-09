Slušaj vest

Nova maloprodajna cena benzina "eurosuper" BS 95 od noćas u ponoć biće 79,5 denara po litru, "eurosupera" BS 98 - 81,5 denara, dok će litar "eurodizela" koštati 85,50 denara.

Maloprodajna cena ekstra lakog ulja za loženje povećava se na 82,5 denara za litar, a mazuta na 42,6 denara za kilograam. ; Odlukom Regulatorne komisjije za energetiku Severne Makedonije cene nafnih derivata od sutra se povećane u ;proseku za 14,27 odsto, uz obrzloženje da su u poroteklih sedam dana porasle referentne cene naftnih derivata na svetskom tržištu.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je u subotu rekao da će njegova njegova vlada odmah intervenisati ukoliko dođe do "dramatičnog skoka cena nafte i naftnih derivata" i istakao da ima nekoliko opcija.

- Ukoliko dođe do dramatičnog skoka cena vlada će odmah intervenisati, već u utorak na redovnoj sednici. Imamo nekoliko opcija na raspolaganju: da li ćemo smanjiti akcizu ili ćemo smanjiti PDV, tako da ćemo apsolutno stati u odbranu onoga što je naš interes, a to je standard građana - rekao je Mickoski za vikend.