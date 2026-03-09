Slušaj vest

Jedan penzioner iz Poljske otkrio je kako da dobro zaradi prikupljajući flaše u automatima za povrat ambalaže. On i supruga primaju penzije od 80.000 dinara, imaju odraslu decu, pa boce ne sakuplja iz nužde, već iz preduzetničkog duha.

Kako funkcioniše saradnja sa lokalima

Penzioner je posetio četiri lokala gde se organizuju svadbe, krštenja i druge proslave, i pitao vlasnike da li bi mogao da preuzima plastične flaše i limenke.

Tri lokala su pristala, omogućivši mu da prikuplja ambalažu.

Koliko može da se zaradi

Osim flaša sa depozitom, odnosi i staklene boce (npr. od ulja) za koje se ne dobija novac, čime pomaže vlasnicima u sortiranju otpada.

Najveća jednokratna količina koju sam prikupio bila je 46 flaša sa jedne svadbe. U početku je zarada bila simbolična, ali se povećala nakon uvođenja depozitnih oznaka na ambalaži“, objašnjava penzioner.

Foto: Shutterstock/Kim Kuperkova

Prošle nedelje zaradio je 220 zlota ( oko 6.000 dinara), a dešavalo se i 300 zlota (oko 8.100 dinara).

Povrat ambalaže u Beogradu

U Beogradu povrat ambalaže sa novčanim vaučerom ili kreditom može da se ostvari preko:

Reciklomati na javnim lokacijama

Primaju PET ambalažu, limenke, staklo i tetra pak.

Moguće je ostvariti do 2.000 dinara mesečno na kredit za mobilni ili prevoz.

Staklena ambalaža

Za veće količine staklenih flaša i tegli preporučuje se kontakt sa lokalnim proizvođačima hrane ili preko grupa tipa „Udomi teglu“.

JKP Gradska čistoća – projekat „Eko-kesa za čistiji grad“

Omogućava odlaganje ambalaže radi ekološkog zbrinjavanja, ali ne donosi direktnu novčanu naknadu.

Takođe postoje određene prodavnice u Srbiji koje primaju plastične flaše i limenke. Nakon ubacivanja, dobijate vaučer za popust koji umanjuje račun u toj prodavnici.