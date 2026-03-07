Slušaj vest

Američki tiktoker Kristijan Grosi (27), koji je do sada posetio 105 zemalja i ima plan da ih obiđe 195, nedavno je boravio u Srbiji, o čijim građanima je kako je naveo, "čuo sve najgore".

"Putovao sam u praktično svaku zemlju Istočne Evrope, i naravno svaku zemlju na Balkanu. Kad god ih pitate o Srbiji, obično ne kažu ništa pozitivno", napisao je Grosi na društvenim mrežama.

Nezaboravno iskustvo

"Međutim, moje iskustvo ovde, prvi put, je potpuno suprotno. Volim sve u vezi sa Srbijom, od hrane, preko ljudi, do gostoprimstva, svi su tako ljubazni, posebno kada saznaju da ste stranac i da zaista uživate u njihovoj zemlji. A posebno kada saznaju da ste Amerikanac. Zaista se osmehuju i postaju veoma srećni", rekao je oduševljeni turista.

U jednom od videa, pokazao je ono što tvrdi da je "najjeftinija i najbolja kafa u Srbiji".

"Red na ulici je čak i u 18 časova, ovo je bukvalno samo prozor u zidu. Imaju sve, i gotovo je besplatno. Popio sam kafu sa mentom, nisam platio skoro ništa, 1,50 dolara. I da vam kažem, Srbi su među 10 najprijateljskijih ljudi. Ne samo da je konobarica razgovarala sa mnom, ljudi koji su čekali u redu su razgovarali sa mnom. Oni su jednostavno tako prijateljski nastrojeni", oduševljeno je rekao Kristijan dok je ponosno pokazivao svoju kafu.

Dva sata pio kafu sa Jovankom

U drugom videu, nastavio je da hvali Srbe, govoreći koliko je šokiran njihovom ljubaznošću.

"Ovo je snimak jedne od mojih interakcija sa meštanima. Ova 85-godišnja žena tečno govori engleski i to manje-više predstavlja narod Srbije. Svi su veoma ljubazni i spremni da pomognu, i tečno govore engleski".

"Ovo nećete videti u mnogim zapadnim zemljama. Ali u istočnom delu Evrope, veliki deo lokalnog stanovništva govori engleski i mnogo su prijateljskiji nego ljudi na Zapadu. Pogotovo prema Amerikancima", rekao je Kristijan, pokazujući kako je izgledala njegova kafa sa Jovankom.

"Ipresioniran sam, Jovanka je sela sa mnom i ispričala mi svoju životnu priču. Razgovarali smo samo dva sata, rekla mi je da je poslednji put govorila engleski pre 20 godina. Reći ću vam nešto, morate da razgovarate sa starijim ljudima, to im znači sve. Otišao sam da sednem na pet minuta, ali video sam da joj treba da razgovara sa nekim. Možda sam rekao 20 reči. Na kraju je rekla 'hvala na razgovoru' jer verovatno neće biti ovde još dugo. Posle ovoga, moram nekako da nastavim sa svojim danom", zaključio je Kristijan.

Oduševio ga kačamak

U drugom videu je pokazao šta je probao od srpske kuhinje.

"Niko ne govori o srpskoim jelima. Zašto? Fantanstična su", počeo je, pa izdvojio jedno koje ga je oduševilo.

"Ovo je kačamak", pokazao je tanjir i naveo je da su to jelo spremali u ruralnim krajevima, najčešće pastiri, jer im je trebalo nešto "toplo i što će ih držati sitim".

Njegove objave su postale viralne, a mnogi pratioci su potvrdili da su tokom posete Srbiji uživali u gostoprimstvu njenih građana.