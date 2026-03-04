Slušaj vest

Sara je kao žena azijskog porekla podelila objavu u kojih pet gradova se osećala najranjivije i najnesigurnije, što je privuklo veliku pažnju.

"Pet gradova u Evropi u kojima se nisam osećala bezbedno (kao Azijatkinja)“, napisala je u opisu videa. Ona je dodala da joj se, iako je posetila nekoliko zemalja istočne Evrope, Baltika i Balkana, zapadna Evropa činila manje bezbedna.

Pariz, Francuska

Govoreći o neprijatnim situacijama u Parizu, ispričala je da su je tokom prvog putovanja noću pratili dok je bila sama. Tokom poslednje posete, tvrdi, grupa muškaraca ju je pratila iako je bila u društvu pet prijateljica.

"Brojne grupe muškaraca okupljale su se noću u centru grada i to mi je bilo veoma uznemirujuće“, navela je. Njenu zabrinutost dodatno je pojačala vest o studentkinji na razmeni iz Singapura koja je tamo napadnuta.

Milano, Italija

Putovanje kroz Italiju započela je u Milanu, gde je, prema njenim rečima, zamalo postala žrtva prevare u sopstvenom smeštaju.

Prevarante je opisala kao „veoma uverljive“, posebno zato što su delovali organizovano i bilo ih je više. Istakla je i da joj noćna šetnja stambenim delovima grada nije delovala bezbedno.

"Morala sam da pozovem prijatelje da mene i drugaricu isprate nazad", rekla je.

Barselona, Španija

Iako Barselona važi za grad sa najviše džeparoša, ona tvrdi da se samim tim nije osećala prijatno, iako nije ni imala neprijatnosti.

"Od kolega sa Erasmusa slušala sam o pljačkama i napadima nožem“, navela je.

Rim, Italija

Italijanska prestonica joj je donela najviše neprijatnih iskustava. Sara smatra da je grad izrazito turistički, zbog čega ima najviše uličnih prevaranata.

"Džeparenje i krađe su tamo prilično česti“, istakla je.

Podeljena iskustva drugih putnika

Njene objave podelile su pratioce, zbog čega su mnogi u komentarima pisali svoja iskustva. Jedan korisnik složio se sa njenom ocenom Brisel, navodeći da je tamo živeo osam meseci i da se stalno osećao nesigurno, uprkos dobrom poslu.

Drugi je prokomentarisao da mu je ironično kada Pariz nazivaju gradom ljubavi, jer ga on povezuje sa napadima, proganjanjem i džeparenjem. Jedna korisnica je napisala da su je u Parizu pratili usred dana dok je bila sama, dok joj je Belgija noću delovala sumnjivo.

Drugi su potvrdili utiske o Italiji i Francuskoj, ističući da su džeparoši u Milanu i Parizu česta pojava, piše B92.

Ipak, nisu svi saglasni

Mađutim, bilo je i onih koji su imali sasvim drugačija iskustva, pa je jedan korisnik podelio svoje iskustvo živlljenja u Parizu.

"Živeo sam u Parizu i zapravo sam se osećao veoma bezbedno, osim u blizini železničke stanice Gare du Nord. I u Rimu sam se osećao veoma sigurno. Ali naravno, ljudi imaju različita iskustva“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je zaključio: "Mesec dana sam boravio u Parizu i nijednom se nisam osećao nesigurno ili ugroženo!“