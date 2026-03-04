Slušaj vest

U srcu Bačke, na samo tridesetak kilometara od mađarske granice, nalazi se "fenomen" koji u 2026. godini ne oduševljava samo Instagram korisnike, već i one u potrazi za regenerativnom oazom. Banja Pačir je mesto gde se estetika i priroda sreću na najneobičniji način, u vodi koja tokom vrelih letnjih meseci poprima intenzivnu ružičastu do crvenu boju.

Crveno čudo prirode

Mnogi koji prvi put kroče na obalu pačirskog jezera pomisle da je reč o marketinškom triku ili boji u prahu. Istina je, međutim, mnogo fascinantnija. Voda dolazi sa neverovatnih 1.400 metara dubine, noseći sa sobom toplotu utrobe zemlje i bogatstvo minerala. Njena specifična roze-crvena nijansa nastaje usled visoke koncentracije joda, broma i litijuma. Intenzitet boje direktno zavisi od sunčeve svetlosti, što je dan topliji i vedriji, jezero postaje ružičastije, stvarajući nadrealan kontrast sa zelenilom ravnice.

Kada uđete u vodu, prvo što ćete osetiti je nivo soli. Sa oko 21 gram soli po litru, što omogućava vašem telu da lakše pluta.

Foto: Youtube Printscreen

Posetioci zadovoljni dejstvom

Pačir u 2026. godini nije samo atrakcija za fotografisanje. Voda ima zvanični sertifikat, a korisnici svedoče o neverovatnim rezultatima kod kožnih oboljenja poput psorijaze i ekcema. Zbog visoke temperature na izvoru, koja se za potrebe kupanja hladi na idealnih 30 do 35 stepeni, mnogi koji su posetili ovu banju kažu da voda blagotvorno deluje na mišiće i zglobove, smanjujući bolove kod hroničnog reumatizma.

Zanimljivo je da se u Pačir sve češće dolazi i zbog respiratornih tegoba. Isparavanja joda i soli stvaraju klimu sličnu onoj na morskoj obali, što može biti pravi melem za osobe sa astmom ili alergijama. Posetioci kažu da čak i ako nemate zdravstvenih problema, deset minuta šetnje po dnu jezera, koje je prekriveno glatkim oblim kamenjem, deluje kao vrhunska masaža stopala.

Cena ulaznice

Kompleks je osmišljen tako da bude dostupan svima. Pored otvorenog jezera površine 2.000 kvadrata, banja poseduje i zatvoreni deo sa dva bazena, koji omogućavaju uživanje u toploj vodi i tokom zime. Iako u zatvorenom prostoru voda gubi svoju roze boju i postaje tamnija zbog oksidacije minerala, njena lekovita svojstva ostaju identična.

Foto: Mondo

Banja Pačir i dalje ponosno nosi titulu jedne od najisplativijih destinacija u Srbiji. Iako su cene blago porasle u skladu sa opštim trendovima, odnos dobijenog i uloženog ostaje bez premca, naročito za porodice i penzionere.

Dnevna ulaznica u Pačiru je jedinstvena po tome što vam omogućava pristup i jezeru i zatvorenim bazenima bez dodatnih doplata, a cena dnevne karte za odrasle iznosi 500 dinara, a za decu važi posebna cena od 300 dinara.

Smeštaj: Seoski turizam u usponu

S obzirom na to da Pačir postaje sve popularniji za višednevni boravak, selo se ubrzano razvija.

Noćenje u urednim i moderno opremljenim apartmanima u samom selu kreće se od 1.500 do 2.500 dinara po osobi. Većina ovih smeštaja nudi i mogućnost korišćenja dvorišta i roštilja, što doprinosi pravom "seoskom" ugođaju.

Dobra vest za sve koji dolaze sopstvenim prevozom je da je prostrani parking ispred same banje i dalje besplatan i pod nadzorom, što je retkost koju turisti itekako cene.

Sve u svemu, četvoročlana porodica može provesti kompletan dan u Pačiru, uključujući ulaznice, ručak i osveženje, za manje od 5.000 dinara, što je cifra koju je danas teško nadmašiti bilo gde na turističkoj mapi Srbije.